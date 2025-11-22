Al menos cuatro personas resultaron heridas el viernes 21 de noviembre de 2025 cuando se desató un tiroteo en el encendido del árbol de Navidad en Carolina del Norte, Estados Unidos.
El tiroteo ocurrió alrededor de las 19:30 horas en Union Street, muy cerca de donde se celebrará el tradicional encendido del árbol de Navidad que concentra anualmente a decenas familias.
Según informó Patrick Tierney, mayor de la policía de Concord, el tiroteo en el encendido del árbol de Navidad de Carolina del Norte inició por dos jóvenes que tenían disputas entre sí, por lo que no fue un hecho aleatorio.
¿Qué pasó en el encendido del árbol de Navidad en Carolina del Norte? Jóvenes desatan caos
Un video captó el momento en el que familias en Union Street se encontraban disfrutando de una actuación musical, cuando de un momento a otro se escucharon varios disparos y provocaron pánico.
Más tarde, medios informaron que, en el encendido del árbol de Navidad en Carolina del Norte, dos jóvenes, Nasir Ahmad Bostic, de 18 años, y otro menor, cuya identidad no ha sido revelada por la policía, iniciaron un tiroteo.
En razón al ataque, se han emitido órdenes de arresto contra Nasir Ahmad Bostic por cargos de:
- Agresión con arma letal
- Lesiones graves con intención de matar
- Incitación a disturbios
Pese al tiroteo, el ayuntamiento informó que el desfile anual de Navidad seguirá adelante este sábado 22 de noviembre.