El domingo 5 de abril se dieron nuevos detalles de la misión Artemis II y Orión llegó al punto medio de su viaje, por lo que se acerca a la órbita lunar.

Orion estará en órbita durante 10 días y durante su recorrido no ha presentado contratiempos para la tripulación.

Orion se acerca a la órbita lunar y está a la mitad de la misión

La misión de Artemis II continúa sin percances mayores y se estima que Orion llegue a la órbita lunar en las siguientes horas.

Orión está tripulada por:

El equipo de Orion comenzaron a preparar el sobrevuelo lunar durante gran parte del domingo 5 de abril y se prevé que estén en órbita lunar el 6 de abril sobre la cara oculta, siendo la primera tripulación que logra esta hazaña.

Primeras imágenes de la Tierra desde Artemis II sorprenden (Especial)

La NASA estima que Orion, que cruza el espacio a más de 4,000 kilómetros por hora y podría llegar en la órbita lunar alrededor de las 4:45 de la mañana.

Se espera que la tripulación de Orion rompa el récord de la misión Apolo 13, la cual recorrió la mayor distancia que los seres humanos hayan alcanzado desde la tierra.

La tripulación de Artemis II se acercarán a la cara de la luna que nunca ha sido explorada por el hombre, pues se estima que vean el 21% de la cara oculta durante su fase de aproximación.

Imágenes de Artemis II

La misión de Artemis II se acerca de uno de los hitos de la humanidad

Kelsey Young, jefa del Directorio de Ciencia y Exploración de la Nasa, reveló en una conferencia de prensa, que la tripulación de Artemis II podría distinguir “fragmentos definidos de la cara oculta” nunca antes vistos.

La observación lunar tendrá una duración de 6 horas y tendrá entre 35 y 41 objetivos específicos, tras superar la distancia jamás alcanzada desde Tierra.

La NASA advierte que la tripulación perderá comunicación con la Tierra durante 40 minutos, pero se tiene controlada la situación.

Se estima que Orion regrese a la Tierra el próximo viernes y se tiene previsto que sea en la costa de San Diego.