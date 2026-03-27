Un agente del Servicio Secreto de Estados Unidos, asignado a la ex primera dama, Jill Biden, se disparó accidentalmente mientras realizaba una “misión de resguardo” en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia.

El hecho ocurrió la mañana de este 27 de marzo, el cual generó el despliegue de policías y servicios de emergencia frente al mostrador de American Airlines en la terminal C del mencionado aeropuerto.

Servicio Secreto confirma auto disparo de agente que custodia a Jill Biden

Nate Herring, portavoz el Servicio Secreto de Estados Unidos, confirmó que los hechos ocurrieron alrededor de las 8:30 horas, hora local, y que la lesión sufrida fue “leve”.

El disparo fue accidental con su arma reglamentaria durante un trabajo de “misión de protección”.

Jill Biden no fue afectada por accidente de su agente de seguridad

Sin mencionarla por su nombre, Nate Herring, explicó que Jill Biden no estaba presente en el sitio al momento del disparo.

“No hubo impacto en los movimiento de la persona protegida quien no se encontraba presente en el lugar en el momento del incidente” Nate Herring. Portavoz el Servicio Secreto de Estados Unidos

También detalló que no se reportaron lesiones a terceras personas y el agente fue llevado a un hospital de la zona y ya está en condición estable.

El accidente tampoco impactó el trayecto o agenda de Jill Biden para este día.

Se emprenderá una investigación por parte del la Oficina de Responsabilidad Profesional del Servicio Secreto de Estados Unidos.