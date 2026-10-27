Nuevas pruebas de ADN han permitido a las autoridades relacionar oficialmente al fallecido asesino serial Ted Bundy con el asesinato de Melissa Ann Smith, una joven de 17 años cuyo caso permaneció sin resolver durante 52 años.

Este avance científico, combinado con similitudes en el modus operandi y conexiones con otro caso resuelto previamente, transformó este antiguo expediente abierto en un caso cerrado.

Aunque Bundy fue ejecutado en 1989 y confesó múltiples crímenes a lo largo de varios estados, los investigadores continúan utilizando tecnología moderna para identificar a más de sus víctimas.

Pruebas de ADN confirman que Ted Bundy fue el responsable del homicidio de Melissa Ann Smith

El vínculo genético entre el asesino en serie Ted Bundy y el homicidio de la adolescente en Utah, se estableció mediante una prueba de ADN.

La víctima fue Melissa Ann Smith, una joven de 17 años e hija del jefe de policía de Midvale, quien desapareció en octubre de 1974. Su cuerpo fue hallado nueve días después por cazadores en una zona boscosa entre los condados de Summit y Salt Lake.

Melissa Ann Smith, víctima de Ted Bundy (@crimeunmasked / X )

Las muestras biológicas recolectadas durante la autopsia original fueron cuidadosamente conservadas intactas por los investigadores durante más de 50 años.

Gracias al desarrollo de tecnologías genéticas avanzadas para analizar muestras antiguas o degradadas, los científicos forenses lograron recuperar un perfil genético centrado en el cromosoma Y (presente únicamente en hombres) a partir del material biológico de la autopsia.

El avance decisivo ocurrió al investigar el caso de Laura Ann Aime, otra adolescente de 17 años asesinada por Bundy en Utah en el otoño de 1974.

Al comparar el ADN obtenido en el caso de Aime con la evidencia preservada de Smith, los analistas descubrieron un perfil genético del cromosoma Y altamente coincidente.

Ted Bundy afirmó no recordar el ataque a Melissa Ann Smith

Aunque Ted Bundy confesó múltiples crímenes antes de su ejecución en 1989, en su momento afirmó no recordar el ataque a Melissa Ann Smith.

Las autoridades le atribuyen oficialmente a Ted Bundy al menos 30 asesinatos de mujeres y niñas durante la década de 1970, aunque muchas otras víctimas lograron escapar o sobrevivieron a sus ataques con heridas.

Sus crímenes se extendieron por varios estados de Estados Unidos, entre ellos Washington, Utah, Colorado, Idaho y Florida; iniciando sus primeros ataques en la región del noroeste del país.

Descrito Ted Bundy como un psicópata educado, atractivo y carismático, solía acercarse a mujeres jóvenes en lugares públicos fingiendo estar lesionado o valiéndose de su capacidad de persuasión para ganarse su confianza.

Posteriormente las trasladaba a sitios apartados, donde cometía agresiones físicas, violaciones, torturas y estrangulamientos.

Ted Bundy, asesino serial (Especial )

Ted Bundy fue arrestado por primera vez en 1975 por el secuestro de una mujer. En 1977 escapó de la custodia policial al saltar por la ventana de la biblioteca de una prisión.

Aunque fue recapturado, se fugó de nuevo y continuó cometiendo homicidios hasta su arresto definitivo en Florida en 1978.

Ted Bundy murió en la silla eléctrica en enero de 1989. En sus últimos días realizó una serie de confesiones sobre crímenes previamente desconocidos por la policía.