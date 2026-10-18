Hoy sábado 17 de octubre se registró un accidente en el Estadio Alamodome, en San Antonio, Texas, luego de que un militar de Estados Unidos cayera durante una demostración previa al partido de futbol americano entre UTSA Roadrunners vs Navy Midshipmen .

El integrante de las Fuerzas Armadas se encontraba realizando un movimiento de rappel en un homenaje a las fuerzas armadas y veteranos.

No obstante, su maniobra se salió de control. En imágenes difundidas en redes sociales, se observa cómo el militar baja sin control hasta impactar en el centro del campo de fútbol americano.

Accidente en estadio de Texas: militar de Estados Unidos cae durante una demostración previa al partido (Captura de video)

Militar de Estados Unidos que cayó durante demostración en Estadio de Texas fue trasladado al hospital

Luego de que el elemento de las Fuerzas Armadas cayera desde el techo de un estadio en Texas, personal acudió a socorrerlo.

Médicos también llegaron a brindarle atención. Mientras el militar fue atendido, se creó un perímetro alrededor de él.

Posteriormente, fue trasladado en camilla a un hospital de la zona. Hasta el momento, se desconoce el su estado de salud tras el incidente.

Reportes indican que el militar era miembro del Destacamento 2 del Sexto Escuadrón de Entrenamiento de Combate de la Fuerza Aérea.

El accidente del elemento de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos provocó que el partido de futbol americano universitario entre UTSA Roadrunners contra Navy Midshipmen tuviera un retraso de 10 minutos.