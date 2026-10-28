Autoridades descartaron que existan mexicanos entre las víctimas del accidente de trenes en España que ocurrió la mañana del 28 de octubre de 2026.

Así lo aseguraron fuentes de la Embajada de México en España a SDPnoticias, tras el accidente que ha dejado un saldo de 64 muertos y más de 50 heridos.

Asimismo, lamentó las muertes reportadas por el choque entre trenes en España y expresó su pésame a las familias de las víctimas.

No hay mexicanos entre las víctimas del accidente de trenes en España, aclara embajada

Tras darse a conocer el accidente donde dos trenes de alta velocidad chocaron entre sí en Urda, Toledo, la Embajada de México en España señaló que no hay mexicanos entre las víctimas.

La embajada compartió para SDPnoticias que hasta los reportes descarta la presencia de ciudadanos mexicanos entre las víctimas mortales del accidente de trenes en España.

Sin embargo, compartió el número de emergencias de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (Renfre), el 900 101 020, para la comunidad mexicana en Toledo.

La Embajada de México en España recordó a los mexicanos en España que pueden llamar si necesitan apoyo del Plan de Asistencia a Víctimas de Accidentes Ferroviarios y a sus Familiares (PAVAFF).

Asimismo, recordó el número de atención para la comunidad mexicana, el +34 660 862 625, que requiere de asistencia consular.

Además, expresó su “más sentido pésame a los familiares y seres queridos de las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo)” y deseó una pronta recuperación de todos aquellos que resultaron heridos.