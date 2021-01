Pueblo confía en Guardia Nacional, Marina y Ejército: AMLO

La Guardia Nacional ya se ganó el respeto y la confianza del pueblo, según AMLO.

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el pueblo confía en la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Marina, durante la inauguración de cuarteles del primer cuerpo de seguridad.

De acuerdo con AMLO, la Guardia Nacional tiene el 70 por ciento de confianza entre la población y el Ejército y Marina el 80 por ciento. Se basó en encuestas del Inegi y otras instituciones, aunque no enumeró cuáles.

AMLO contrastó que en su mejor momento la Policía Federal tuvo 40 mil integrantes y sólo la mitad se encargaban en tareas operativas. Por el contrario, la Guardia Nacional tiene actualmente 100 mil elementos ya formados, capacitados y disciplinados.

Gracias a esto, se está ganando el respeto y la confianza del pueblo, indicó el mandatario.

"Ya es una institución que se está fortaleciendo cada vez más y es una institución del pueblo y para el pueblo. La Guardia Nacional ya tiene el respeto, ya se está ganando el respeto, la admiración del pueblo, está siendo bien calificada por los ciudadanos" AMLO. Presidente de México

Guardia Nacional sirve al pueblo y respeta derechos humanos: AMLO

AMLO aseguró que otra particularidad de la Guardia Nacional es dejar atrás el “mátalos en caliente” y respetar los derechos humanos y al pueblo.

De acuerdo con el presidente, esta corporación ya no se guía por el ojo por ojo ni declara guerras.

Sin embargo, refirió que la estrategia de paz no depende sólo de las fuerzas armadas o la Guardia Nacional, sino que está regida en la justicia social, por lo que refrendó la estrategia de programas sociales y atender los orígenes de la violencia.