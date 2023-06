Waven es el nuevo juego de Ankama, desarrolladora conocida por varios MMO de gran éxito, como Wakfu y Dofus.

Si bien Waven se mantiene dentro de ese género, busca dar un pequeño giro tanto en su sistema de juego, como en la monetización.

Aunque se han hecho presentaciones acerca de este nuevo concepto, nada es mejor que probar de primera mano, por ello decidimos darle un vistazo al demo.

La gente de Ankama nos dejó experimentar esta prueba antes de su lanzamiento oficial, así que a continuación te decimos cómo nos fue con ella.

Waven (Ankama)

¿Qué es Waven?

Waven es un juego MMO, cuyo principal atractivo es que su sistema de combate es una fusión de las mecánicas de cartas coleccionables y los juegos tácticos.

Si bien hay una historia detrás de Waven, para el demo que jugamos en realidad nos es muy importante, aunque suponemos que evolucionará cuando el título esté disponible.

Lo principal del juego es la personalización, desde que eliges tu personaje y su clase, hasta la manera en que armas tu mazo para las batallas; sin olvidar las habilidades disponibles.

Esto te da una variedad bastante amplia de opciones, con las que puedes pasar horas, sólo para optimizar a tu guerrero.

Waven (Ankama)

Lo anterior aderezado con un sistema de combate simple; pero que esconde una gran profundidad a la larga.

Las batallas son por turnos, en escenarios done te mueves por una cuadrícula; de acuerdo a cómo hayas armado tu mazo, tendrás a tu disposición diferentes ataques o poderes especiales.

Si bien todo se desarrolla de manera solitaria, tienes la opción de invocar aliados, los cuales también tendrán su turno en la partida; aunque sus habilidades no son personalizables.

El punto es armar bien tu estrategia para derrotar a todos los enemigos que tengas enfrente; eso sí, al ser un MMO, habrá misiones donde es más fácil ir con amigos que en solitario.

Waven (Ankama)

Las mecánicas de combate son igual, aunque repartidas entre más participantes.

Algo que nos dimos cuenta en el demo de Waven, es que la exploración es bastante limitada y casi todo se basa en lo mismo: ir a una isla, encontrar NPC y hacer las misiones que te pidan.

Esto con el fin de subir niveles, obtener puntos de habilidad y juntar más cartas para armar un mejor mazo. Suponemos que después se agregarán más cosas para mantener vivo este aspecto.

¿Qué dudas tenemos de Waven?

Si bien el demo de Waven nos da un vistazo general de la obra, y luce bastante bien, hay algunas dudas al respecto.

Lo primero es el trasfondo de Waven, pues los otros juegos de Ankama tienen una mitología bastante extensa; mientras que este apenas si toca esta.

Las mismas misiones del demo no parecen apuntar a nada concreto, no sabemos si el juego será así en sus primeras etapas o Ankama no quiso quemar las misiones de la campaña en esta prueba.

También está lo de las islas, que no ofrecen mucha variedad en el gameplay; esto a pesar de que se buscó hacerlas diferentes en cuanto a su temática.

Waven (Ankama)

Podría resultar aburrido a la larga hacer lo mismo una y otra vez en casi todos los territorios; es decir, encontrar NPC y hacer varias misiones genéricas.

Finalmente está la monetización, pues el demo de Waven no mostró nada de esta y al ser un free-to-play, es lógico que tengamos algún modelo de negocios.

El punto es que este esté bien balanceado y no convierta a Waven un juego donde los pagos son parte esencial del progreso.

Habrá que esperar a que Ankama presente el título terminado o un demo más profundo, para ver si hay cambios o se profundiza más en algún aspecto.