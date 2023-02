The Last of Us Parte 1 retrasará su lanzamiento para PC, pero por fortuna no será tan prolongado.

Hoy los gamers se levantaron con una mala noticia y es que aquellos que ya ansiaban jugar el titulo de Playstation en PC, ahora tendrán que esperar un poco más.

Por un lado el anunció provocó ansiedad en los jugadores, pero por fortuna, el tiempo de espera no será tan prolongado.

The Last of Us Parte 1 llegaría originalmente llegaría el 3 de marzo de 2023, 10 años después de su lanzamiento original en PS3.

Comparaciones de The Last Of Us original y el remake (Tomada de vd)

¿Cuál es la nueva fecha de lanzamiento de The Last of Us Parte 1?

Los jugadores de PC no deben preocuparse porque el juego llegué un poco tarde. La nueva fecha de lanzamiento para The Last of Us Parte 1 será el próximo 28 de marzo.

Es decir, veinticinco días después de la fecha prevista. Ahora queda aclarar ¿Qué pasó, cuál fue la razón que originó el retraso de The Last of Us Parte 1?

De acuerdo con un comunicado emitido por la desarolladora Naughty Dog, mencionaron que les hizo falta un poco más de tiempo para concluir el desarollo del videojuego.

The Last of Us Part I (Sony)

Al parecer el estudio de California no quiere decepcionar a los gamers de PC y quieren que disfruten una buena experiencia en The Last of Us Parte 1 , desde sus ordenadores.

Por lo tanto quieren que el título cumpla con todos los estándares de calidad de la industria.

Playstation tiene los estándares altos para The Last of Us Parte 1, tras la serie de televisión

Después de que se lanzará la serie basada en el videojuego The Last of Us, la franquicia ha alcanzado una gran popularidad en internet.

De hecho, los jugadores empezaron a comprar el videojuego de The Last of Us Parte 1 de PS5, para comparar la historia que se ven en ambos materiales.

Sony intentaría aprovechar el hype para impulsar las ventas de The Last of Us Parte 1 de la versión de PS5.

Ahora los gamers ya saben que la fecha de lanzamiento de The Last of Us Parte 1 para PC (28 de marzo)