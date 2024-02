Oficialmente tenemos al nuevo fenómeno del anime global, luego de ver los números de la taquilla de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.

En algo que nadie se esperaba, la taquilla de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba logró colarse hasta el segundo lugar este fin de semana, y estuvo a punto de llevarse el primer puesto.

Demon Slayer hizo 11.5 mdd en el fin de semana , lamentablemen Bob Marley: One Love logró remontar en el último momento con 13.5 mdd . Aún así el anime consiguió unos sorprendentes 24 mdd a nivel mundial .

Si bien no queda claro cuál fue su presupuesto, son grandes números que superan el primer fin de semana del “Arco de la Villa de los Herreros”.

El único problema que tienen Tanjiro y compañía es que en una semana llega Duna Parte 2, la cual apunta a borrar del mapa a toda la competencia.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Rumbo al Entrenamiento de los Pilares (Ufotable)

Bob Marley: One Love le arrebata el primer lugar a la taquilla de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Más allá de la taquilla de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, la gran ganadora por segunda semana es Bob Marley: One Love.

Bob Marley: One Love lleva acumulados hasta el momento 120 mdd , con los que supera por mucho la taquilla de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba en todo el mundo.

Eso sí, Paramount aún no puede cantar victoria, pues tiene que llegar a los 200 mdd para que la película entregue algo de ganancias.

Duna Parte 2 es el gran obstáculo; pero si Bob Marley mantiene su paso lento, pero seguro, en un par de semanas podría lograr esa meta.

Bob Marley: One Love (Paramount)

La taquilla de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba y Bob Marley: One Love acaban por enterrar a Madame Web

La que sí no tiene remedio es Madame Web, que quedó enterrada completamente por la taquilla de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba y Bob Marley: One Love.

Madame Web apenas si llegó a los 61 mdd y ni siquiera ha alcanzado su presupuesto de 80 mdd .

Quedando prácticamente enterrada y sin posibilidades de recuperación, vamos que ni siquiera ha generado conversación viral como Morbius en su momento.

Habrá que ver qué sucede con los próximos proyectos de Sony alrededor de Spider-Man.

Madame Web (Sony)

Con información de Box Office Mojo y Variety.