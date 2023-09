La taquilla del primer fin de semana de septiembre nos trajo a una nueva reina; Barbie por fin superó a Super Mario Bros. La Película como la más taquillera de 2023.

Con un último impulso, la taquilla de Barbie alcanzó los 1360 mdd (23.2 mil mdp) a nivel mundial , dejando atrás los 1359 mdd (23 mil mdp) de Super Mario Bros. La Película.

Si bien no es una ventaja considerable, es suficiente para afirmarse como la película más exitosa de este año, título que es poco probable que pierda a estas alturas.

Además el filme de Mattel y Warner Bros. Discovery puede aumentar su recaudación con su reestreno en IMAX a finales de septiembre, a pesar de que llegará a digital en unos días.

Barbie (Warner Bros. Discovery)

La taquilla de Barbie fue lo más relevante en un fin de semana flojo

Se nota que el verano se está acabando, pues la taquilla de Barbie fue lo más importante del primer fin de semana de 2023.

Junto a la taquilla de Barbie tuvimos que Oppenheimer llegó a los 850 mdd (14.5 mil mdp) en todo el mundo, siendo la tercera película de Christopher Nolan más taquiller de su carrera.

Blue Beetle no da una y se queda con 86 mdd (1.4 mil mdp) , la peor película de DC en taquilla de este 2023; incluso por debajo de The Flash y Shazam! Fury of the Gods.

Gran Turismo no aplicó bien el cambio de velocidad y tras un buen arranque se estancó en 80 mdd (1.3 mil mdp) , con lo que se suma a los fracasos del año.

Mientras que The Equalizer 3, el estreno “fuerte” de la semana, sólo hizo 34.5 mdd (589 mdp) , a mencionar que únicamente se estrenó en Estados Unidos.

Oppenheimer (Universal)

Megalodón 2 y Tortugas Ninja: Caos Mutante se van despidiendo de la taquilla con números similares

Finalmente, las películas que van saliendo de taquilla esta semana son Megalodón 2 y Tortugas Ninja: Caos Mutante; con números muy parecidos, aunque resultados diferentes.

Megalodón 2 se va con 355 mdd (6 mil mdp) , números bastante buenos tomando en cuenta que su presupuesto fue de 129 mdd (2.2 mil mdp).

En un estimado favorable, es posible que en sus últimos días en cartelera, la película de Warner Bros. Discovery alcance los 360 mdd (6.1 mil mdp).

Por su parte Tortugas Ninja: Caos Mutante llegó a los 152 mdd (2.5 mil mdp) , que no la dejan muy bien a pesar de tener una producción de 70 mdd (1.1 mil mdp).

Aunque no es un desastre, en un escenario optimista, apenas si quedará “tablas”; a pesar de esto, Universal ya prepara la secuela y una nueva serie animada de los reptiles.

Megalodón 2 (Warner Bros. Discovery)

Con información de Box Office Mojo y Variety.