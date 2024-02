Skull and Bones es el nuevo juego de Ubisoft, el cual llevaba retrasando su salida desde hace mucho, pero ¿realmente vale la pena?

Desde hace 11 años que se lleva hablando sobre el proyecto de Skull and Bones, el nuevo videojuego de Ubisoft multijugador en donde podrás encarnar la vida de un pirata.

Es decir que podrás desde derribar barcos enemigos hasta buscar mapas que te guiarán a grandes tesoros y recompensas; además también de ir reclutando a tu tripulación.

Sin embargo, es posible que el hype de Skull and Bones haya durado demasiado para lo que realmente es el juego, pero dependerá de qué tanto gusto tienes por el tema pirata.

Skull and Bones no ofrece historia más sí varias misiones

La temática pirata vuelve a ponerse de moda gracias al nuevo lanzamiento de Ubisoft, Skull and Bones.

El cual había estado retrasando su salida hasta que finalmente decidió hacer su debut en las consolas y plataformas.

Pero para quienes estén buscando una historia de fondo con personajes que aporten a la trama, Skull and Bones no es esto.

De hecho Skull and Bones no tiene historia más allá de una tripulación que se hundió debido a un mal capitán y que ahora, con tripulantes sobrevivientes deberás salir de aquellas aguas infestadas de tiburones.

Por lo que las misiones son relativamente sencillas: recuperar mercancías, buscar mapas, mejorar los barcos, habilidades y conseguir tripulantes hasta llegar a Sainte Anne, lugar de piratas.

Las misiones en Skull and Bones harán que tu reputación y recompensas subas para que las mejoras a tus habilidades y barcos estén al alcance.

Pese a que no hay una historia en Skull and Bones más que completar varias misiones -que en ocasiones pueden ser algo extenuantes-, sí recorre varios lugares del mundo como el mar de África.

Skull and Bones es el nuevo juego de Ubisoft (Ubisoft)

Las peleas y combates dentro de Skull and Bones tienen una increíble visualización

Aunque en Skull and Bones tú serás el único capaz de escribir tu historia, algo a rescatar del juego de Ubisoft sin duda alguna son las batallas navales.

Pues gracias a sus gráficos hay una buena resolución al momento de atacar otros navíos e incluso a los tiburones que te acecharan en los 7 mares.

Junto con las mejoras a tu barco en Skull and Bones, será más fácil que puedas hundir más embarcaciones enemigas con más armamento y más experiencia, logrando explosiones y combates visualmente atractivos.

El manejo de los controles para los barcos piratas son sencillos en realidad, aunque la dificultad irá subiendo gradualmente en Skull and Bones.

Además, gracias al multijugador de Skull and Bones podrás hacerlo con una tripulación junto a tus amigos o simplemente disfrutar de un combate contra la computadora o consola.

Skull and Bones es el nuevo juego de Ubisoft (Ubisoft)

¿Vale la pena Skull and Bones?

Si bien el contexto de Skull and Bones es sencillo: cumplir misiones piratas para subir de rango, en ocasiones se llega a sentir un poco soso el que no haya una historia como en otros juegos multijugador.

Skull and Bones, al estar hecho bajo el sello de Ubisoft es normal encontrar ciertas similitudes con su juego estrella de toda la vida: Assassin’s Creed.

Incluso en ocasiones y para quien ya lo jugó, se siente mucho a una versión ligera de Assassin’s Creed Black Flag que salió en 2013.

Pues el manejo de los barcos y misiones se sienten demasiado iguales, solo que en Skull and Bones no hay tanta complejidad para cumplir con los desafíos; sin mencionar la falta del parkour en los protagonistas.

En algunas ocasiones y puntos específicos de Skull and Bones, se siente como si aún el juego pudiera mejorar ya que hay algunos bugs como el no poder agarrar por completo las recompensas si es que el personaje no se posiciona bien.

También al momento de llegar a nuevos lugares en Skull and Bones, la renderización no es del todo rápida al cargarlo por lo que falta un poco más de optimización que esperamos, mejore próximamente.

Skull and Bones tiene mucho potencial para ser un buen juego dentro de los multijugadores, por lo que habrá que buscar la forma de tener optimizaciones para que no ocurran con tanta frecuencia.

Por lo que si lo que buscas es un juego con buenos visuales en cuanto a combates, explosiones, y exploración marítima, Skull and Bones es para ti.

Si por otro lado buscas una historia de trasfondo como la hubo con Black Flag y estás acostumbrado a sumergirse en la trama, Skull and Bones puede resultar no tan satisfactorio como esperabas pues es una gran limitante.