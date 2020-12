¿Por qué Nintendo no tiene historias tristes? Shigeru Miyamoto lo revela

Shigeru Miyamoto aseguró que al hacer videojuegos, tanto Nintendo no quieren contar historias tristes

Durante una entrevista realizada por The New Yorker a Shigeru Miyamoto, el creativo más importante en la historia de la compañía, comentó la razón detrás de que Nintendo prefiera no crear títulos que aborden la tristeza, la pérdida, el dolor u otras emociones complejas para los humanos.

Y es que de acuerdo con Miyamoto la perspectiva de Nintendo para crear sus juegos y la razón por la que no se tocan estas emociones es en primer lugar es que él concibe los videojuegos son “un medio activo” por lo que no requieren emociones complejas.

“Las emociones complejas son difíciles de manejar en los medios interactivos. (…) Con Nintendo, el atractivo de nuestros personajes es que unen a las familias. Nuestros juegos están diseñados para brindar una sensación cálida; todos pueden disfrutar de su tiempo jugando o mirando”. Siferu Miyamoto.

Objetivo de Nintendo es provocar felicidad

Miyamoto aseguró que al hacer videojuegos, tanto Nintendo como él buscan llevar felicidad a sus consumidores y no se arrepiente de eso, por lo contrario, le pesaría no haber podido hacer lo suficiente para alegrar a los jugadores.

Y es que de acuerdo con el creativo de Nintendo, busca facilitar una experiencia de felicidad comunitaria. Lo cual explicó con ejemplo, en el cual narró que mientras él jugaba con su nieto, su familia alrededor, sonreía al ver al niño feliz jugando con su abuelo.