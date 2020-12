La final del torneo de esports "Rivals 2020" se llevará a cabo de manera virtual

Serán dos días de actividades donde se involucrarán a los fans en casa.

Luego de sortear varias dificultades por la Emergencia Sanitaria y aún así disputar varios circuitos, el torneo mexicano de esports "Rivals", tendrá su gran final los días 12 y 13 de diciembre; misma que será completamente virtual a través de la página oficial de la LMV ( www.lmv.com ).

Ahí se podrán ver las partidas estelares 'League of Legends' y 'Rainbow Six Siege'; pero no será lo único relacionado a los esports, previo a esto tendremos las partidas de exhibición de 'Fortnite', 'Free Fire', 'Fallguys' y 'Let's Sing'; que se presentarán a lo largo de los dos días.

El registro para ser parte del gran final de temporada es gratuito y estará disponible en www.lmv.com. Las bases para participar en las actividades especiales se publicarán próximamente en las redes oficiales de la LMV. Aquí te dejamos los horarios de las dos fechas del torneo.

Agenda Rivals LMV

¿Cuáles serán las otras actividades de Rivals 2020?

Como ya se mencionó, además de las finales, durante el cierre de Rivals 2020 habrá más actividades, que van desde las mencionadas partidas de exhibición, hasta un concurso de cosplay. A continuación te damos detalles de cada una de ellas.

Concurso de cosplay: NadyaSonika y FaniniRB reclutarán a los mejores Cosplayers de México para su equipo respectivo, al final habrá un único ganador que será acreedor a un premio en efectivo.

Showmatch Rivals (carrera de Fallguys): protagonizada por los gamers Zulytt vs. Locomaniaco y cualquier otro usuario que cumpla las bases de participación.

Rivals Awards: reconocimientos especiales a los mejores gamers que han representado a México en torneos internacionales, como Mk Leo, Seiya y Villamore.

The Mexican Runner récord mundial: en medio de la transmisión el famoso jugador hará un speed run que se podrá elegir a través de redes sociales.

Batalla internacional: los mejores jugadores de 'Fortnite' y 'Free Fire' de México (LMV) y Colombia (LCV) se enfrentarán; contará con la participación de los mejores comentaristas de Latinoamérica entre ellos Rderoyku, Siendokam, Gummy y Stroke.

Andrea Franz: la artista visual retará en una partida de 'Let’s sing 2021' al artista Abel Bucio, que dirige la banda El Muchacho de los Ojos Tristes originaria de CDMX.

Con esto se dará fin a una temporada que reunió a 11 mil gamers de todo México que compitieron entre sí en los diferentes circuitos, por premios valuados en más de 200 mil pesos.

La cifra de registros representó un incremento del 30% en comparación al año pasado, y se generaron más de 15 transmisiones de contenido gamer que suman un total 50 horas de contenido con más de 3 millones de viewers registrados en las redes sociales.