La expansión DRAGON BALL Z: KAKAROT - DAIMA - Adventure Through the Demon Realm Part 1 marca una notable desviación del tono épico y explosivo que define la franquicia.

Esta vez, DRAGON BALL Z: KAKAROT - DAIMA - Adventure Through the Demon Realm Part 1 trata de recuperar un tono clásico, pero no se siente tan impresionante como podría ser.

5 puntos de por qué DRAGON BALL Z: KAKAROT - DAIMA - Adventure Through the Demon Realm Part 1 es un DLC con poca sustancia

Aquí te dejamos nuestros 5 puntos de por qué DRAGON BALL Z: KAKAROT - DAIMA - Adventure Through the Demon Realm Part 1 es un DLC con poca sustancia en realidad:

El gameplay de DRAGON BALL Z: KAKAROT - DAIMA - Adventure Through the Demon Realm Part 1 arriesga de manera limitada Los personajes de DRAGON BALL Z: KAKAROT - DAIMA - Adventure Through the Demon Realm Part 1 están bien DRAGON BALL Z: KAKAROT - DAIMA - Adventure Through the Demon Realm Part 1 dura muy poco El aspecto técnico de DRAGON BALL Z: KAKAROT - DAIMA - Adventure Through the Demon Realm Part 1 es bueno Dividir DRAGON BALL Z: KAKAROT - DAIMA - Adventure Through the Demon Realm Part 1 afecta el ritmo

El gameplay de DRAGON BALL Z: KAKAROT - DAIMA - Adventure Through the Demon Realm Part 1 arriesga de manera limitada

Lo primero que debemos de mencionar es que el gameplay de DRAGON BALL Z: KAKAROT - DAIMA - Adventure Through the Demon Realm Part 1 arriesga de manera limitada, más allá de su originalidad.

Pues el DLC elimina la capacidad de vuelo; aunque inicialmente desconcertante, esto da la sensación de estar en un territorio desconocido.

Además, Goku Niño no puede usar sus técnicas habituales del juego base, pero a cambio obtiene habilidades como el uso del Báculo Sagrado, el “Piedra, papel y tijeras” y una versión básica del Súper Saiyajin 1 y 2.

Si bien todo es interesante, además de ser un cambio con el juego base, en realidad tampoco es algo tan radical, pues hace que el juego pierda la libertad de exploración y las peleas no cambian tanto.

Solo se mueve el escenario del cielo a la tierra y eso entre comillas, pues hay momentos donde los personajes sí se elevan un poco de la superficie.

Los personajes de DRAGON BALL Z: KAKAROT - DAIMA - Adventure Through the Demon Realm Part 1 están bien

Algo que si nos gustó bastante es que los personajes de DRAGON BALL Z: KAKAROT - DAIMA - Adventure Through the Demon Realm Part 1 están bien, siendo buenos agregados a la mitología del juego.

A Goku lo acompañan Glorio, un guerrero demoníaco; y Panzy, una niña intrépida con una conexión especial con el Reino.

Glorio es probablemente el personaje más carismático del DLC , con diálogos llenos de humor, momentos de ternura involuntaria y una actitud despreocupada que contrasta con la seriedad de Shin.

Panzy, por otro lado, añade una capa emocional y temática con su espacio narrativo: la Habitación de Panzy, un lugar donde se revelan secretos del Demon Realm y sus guardianes.

DRAGON BALL Z: KAKAROT - DAIMA - Adventure Through the Demon Realm Part 1 dura muy poco

Gran parte de la limitante del DLC se debe a que DRAGON BALL Z: KAKAROT - DAIMA - Adventure Through the Demon Realm Part 1 dura muy poco, lo que hace que no se pueda profundizar en sus mecánicas a detalle.

La historia principal tiene una duración de 3 a 4 horas y, aunque está bien escrita y estructurada, se siente como una introducción más que una historia completa.

Además, se deja bastante de lado la acción en general, siendo un contenido más centrado en la narrativa, algo que contrasta mucho con lo que uno imagina de Dragon Ball.

Es por ello que los fans más orientados a la acción podrían sentirse algo insatisfechos por la ausencia de batallas de escala épica.

El aspecto técnico de DRAGON BALL Z: KAKAROT - DAIMA - Adventure Through the Demon Realm Part 1 es bueno

Aunque no cambia mucho en relación al juego base, se puede decir que el aspecto técnico de DRAGON BALL Z: KAKAROT - DAIMA - Adventure Through the Demon Realm Part 1 es bueno.

El DLC corre a 60 FPS estables en consolas, sin afectar el desempeño del resto del título ni de sus expansiones ya lanzadas hace tiempo.

Los efectos de iluminación en el Reino de los Demonios son particularmente llamativos, con filtros morados y verdes que refuerzan el ambiente sobrenatural.

Mientras que las animaciones de Goku Niño, y el resto de los personajes infantiles, están cuidadosamente trabajadas, dándole expresividad sin perder su esencia.

Dividir DRAGON BALL Z: KAKAROT - DAIMA - Adventure Through the Demon Realm Part 1 afecta el ritmo

En sí el problema principal es que dividir DRAGON BALL Z: KAKAROT - DAIMA - Adventure Through the Demon Realm Part 1 afecta el ritmo; tanto narrativo, como en gameplay.

Debido a esta decisión es que no puedes explorar bien ni el nuevo escenario ni el gameplay, porque todo se corta apenas estás empezando a adentrarte en este contenido.

Tienes una experiencia incompleta en general, y que deberás de esperar unos meses para tener el resto de esta historia, en forma de un segundo DLC.

Será hasta ese momento que tendremos una expansión real del juego base, que puede agregar algo interesante, principalmente en términos jugables.

¿DRAGON BALL Z: KAKAROT - DAIMA - Adventure Through the Demon Realm Part 1 vale la pena?

DRAGON BALL Z: KAKAROT - DAIMA - Adventure Through the Demon Realm Part 1 es una apuesta valiente tratar de trasladar la esencia de la serie original a un juego moderno.

Además no hay que negar que DRAGON BALL Z: KAKAROT - DAIMA - Adventure Through the Demon Realm Part 1 tiene su encanto narrativo, personajes memorables y una buena estética.

No obstante, su corta duración y dependencia de futuras entregas no dejan que explote todo su potencial, dejando esto como una introducción glorificada más que otra cosa.

Si eres fan de Dragon Ball, sobre todo de la serie original y Daima, es posible que este contenido te satisfaga en general; pero si lo tuyo es Z y las experiencias más profundas, recomendamos que esperes a que esté completo el DLC.