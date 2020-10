El PS5 contará con soporte para Disney+ y Netflix

Sony confirmó que su consola contará con los principales servicios de streaming desde el Día 1.

Sony dio a conocer más novedades del PS5, ahora en el sentido de la experiencia multimedia que brindará la nueva consola. La empresa confirmó que la plataforma contará con soporte para Disney+, Netflix, YouTube, Apple TV y Spotify desde su Día 1.

En un breve comunicado señalaron que los jugadores podrán acceder a los principales servicios de streaming de videos y música desde adquieran su PS5; además de que estos tendrán su espacio exclusivo en la interfaz del sistema, esto con el fin de que no se mezclen con los apartados para juegos.

Es por ello que la descarga de todas estas aplicaciones ya no se hará desde la PS Store, sino desde el mencionado apartado dedicado. Hay que señalar que varios de estos servicios ya estaban disponibles en el PS4, siendo Disney+ y Apple TV las grandes novedades.

✔️ Apple TV

✔️ Disney+

✔️ Netflix

✔️ Spotify

✔️ Twitch

✔️ YouTube



Detalles sobre las aplicaciones de entretenimiento que estarán disponibles el primer día en #PS5: https://t.co/qOKz3U7dXv pic.twitter.com/NkufiqCR71 — PlayStation Latam (@PlayStation_LA) — PlayStation Latam (@PlayStation_LA) October 22, 2020

¿El PS5 no tendrá soporte para Prime Video o Crunchyroll?

Ahora bien, el anuncio de Sony y los servicios de streaming disponibles en PS5 ha desatado varias dudas entre los fans, pues se notó la ausencia de algunas aplicaciones muy solicitadas, como es el caso de Prime Video y Crunchyroll.

No obstante, el que no hayan sido mencionadas en los primeros planos o con tanta relevancia no significa que estarán ausentes, la misma compañía señaló en un pequeño apartado en su comunicado que otras apps como Prime Video, MyCanal, Hulu y Peacock también llegarán a la consola.

Prime Video Amazon

Para el caso de Crunchyroll, el mismo servicio de streaming aclaró que contará con soporte para PS5. Asimismo, se irán agregando más conforme pase el tiempo, como es el caso de HBO Max, la plataforma de Warner Bros. lanzada en mayo de este 2020.

Es probable que Sony se centrara de momento en las más solicitadas (Netflix, YouTube, Twitch y Spotify), así como en las novedades (Apple TV y Disney+), para dar a entender los alcances de su plataforma desde su lanzamiento, más allá de señalarlas como las únicas disponibles.

Con información de Sony.