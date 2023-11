Taika Waititi está confirmando que no será quien dirija Thor 5 e incluso revela el por qué ya no estará a cargo de la próxima película del Dios del Trueno en el UCM (Universo cinematográfico de Marvel).

Luego de los rumores que aseguran que Thor 5 está en desarrollo por parte de Marvel e incluso, pese a las críticas por la última película, se decía que Taika Waititi volvería al mando de la dirección.

Ahora es el propio director de origen neozelandés Taika Waititi -de 48 años de edad- quién declara que no será él quien dirija Thor 5.

En entrevista con Business Insider, el director ganador del Oscar, Taika Waititi confirma que él no será quien dirigirá Thor 5.

¿La razón? Muy simple, la agenda del propio Taika Waititi que lo mantendrá muy ocupado, pues serán años en los que trabajara en otros proyectos.

Lo cual no permitiría durante 6 o 7 años a Taika Waititi dirigir la película de Thor 5, pues tras su paso por Marvel, el director se muda a la saga Stars Wars, con una película de este universo.

Además, Taika Waititi tiene los proyectos, como la adaptación de la novela Klara y El Sol, de Kazuo Ishiguro, así como la del cómic de ciencia ficción El Incal, de Alejandro Jodorowsky.

“No sé si eso es correcto el desarrollo de Thor 5. Sé que no estaré involucrado. Me concentraré en otras películas para las que me he comprometido. Así que ya habrán pasado seis o siete años cuando vuelva a estar libre”.

Taika Waititi