Park Beyond es un simulador de parque de diversiones que viene a cubrir el lugar que dejaran los clásicos de inicios del Siglo XXI.

Con in giro interesante, pues Park Beyond te reta a hacer cosas “imposibles”, con el fin de tener el mejor parque de diversiones en la historia.

Pero conforme avanzas en el juego, te vas dando cuenta que esto tiene más que ver con gestiones financieras, que con hacer montañas rusas extravagantes.

Aún así el juego logra atraparte lo suficiente para que, tras varias horas, le encuentres sabor al hecho de administrar una feria de proporciones gigantescas.

Park Beyond (Bandai-Namco)

¿Qué es Park Beyond?

Park Beyond se construye bajo el concepto de “Impossificación”, que no es otra cosa que hacer cosas que nunca ha visto la gente, algo imposible, literalmente.

Para esto Park Beyond te pone en terrenos sumamente inhóspitos, que puedes aprovechar para crear los juegos más extraños y divertidos posibles.

Como una montaña rusa que atraviesa un abismo, o un juego de las sillas que se sumer en las profundidades del mar.

Si bien a veces llega a ser difícil controlar el paisaje para que se ajuste a nuestras necesidades, las herramientas del título son de gran ayuda y bastante simples de usar.

Park Beyond (Bandai-Namco)

En pocos minutos las dominarás para hacer los juegos mecánicos que siempre quisite ver en tu feria local.

Lo curioso, es que esto no es el corazón del juego, de hecho es lo menos importante; el punto principal de Park Beyond es gestionar el mencionado parque.

Para que puedas seguir construyendo necesitas una moneda que se llama “Asombro”, la cual consigues si los visitantes a tu parque se divierten.

Esto implica dar una serie de servicios más allá de una montaña rusa increíble. Necesitas agilizar accesos, construir puestos de comida, de regalos, y baños.

Park Beyond (Bandai-Namco)

Todo de manera minuciosa, no puedes sólo arrojar las cosas al azar en el terreno que te dan, pues esto puede actuar en tu contra.

Si las atracciones están muy lejos o tienen filas muy largas y no hay distractores, la gente se puede aburrir y abandonar tus instalaciones.

Esto significa menos asombro y menos dinero; además debes de hacer un buen estudio de mercado, pues la montaña rusa de la que te sientes orgulloso, podría ser un fracaso entre el público.

Por más loca que sea tu construcción, si la gente no la acepta, se convertirá en un elefante blanco que no generará ganancias.

Park Beyond (Bandai-Namco)

No sólo eso, también debes de contratar personal en Park Beyond, ya que no podrás hacer las cosas tu sólo; llegará un momento en que la expectativa te superará.

Necesitarás desde animadores, hasta personal de seguridad, todo con el fin de que la gente pueda pasar un buen rato en Park Beyond.

También tendrás una serie de desafíos impuestos por la junta directiva, dependiendo de los caprichos de cada miembro; pero no son muy complejos y poco importan en realidad.

Los más importantes estarán señalados, con que cumplas con ellos será más que suficiente, pues como ya mencionamos, es la gente la que importa más que otra cosa.

¿Cómo se ve Park Beyond?

Park Beyond se ve bastante bien y tiene un buen desempeño en general.

Los gráficos de Park Beyond son muy coloridos, contando con múltiples detalles, tanto en las atracciones, como en los ambientes y personas.

De hecho, puedes explorar el parque en primera persona, lo cual te da otra perspectiva y te permite apreciar mejor la estética del juego.

Eso sí, hay un problema al momento de construir. Como mencionamos el terreno es difícil de manipular en ocasiones, pues las cosas se tienden a doblar sin razón.

Park Beyond (Bandai-Namco)

En otras palabras, la física de los elementos sólido como la rocas o tierra está mal implementada, si bien con el tiempo te acostumbras, el primer acercamiento puede ser poco agradable.

Pasando a los aspectos sonoros, estos cumplen a secas, no son malos; pero tampoco sorprenden.

La música es genérica, como sueles pasar en este tipo de obras, y más allá de gritos, sonidos de máquinas o murmuros, no hay nada que destacar en este aspecto.

¿Park Beyond vale la pena?

Park Beyond es un bueno juego si te gustan los simuladores de construcción y gestión, pues de eso se trata toda la obra.

Si lo único que quieres es hacer montañas rusas extrañas, Park Beyond te da esa opción; pero no es lo más importante y al final puedes frustrarte.

Ahora que si te apasiona construir y hacer que tus creaciones sean exitosas, este es un juego que si bien no es el mejor del género, te dará varias horas de diversión.

Además de que te dará una mejor interpretación de todo lo implica ser el dueño de una feria, más allá de echar a andar los carritos chocones.