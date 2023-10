Aunque faltan más de dos meses y medio para su estreno, ya hay preguntas sobre una posible palomera de Aquaman 2, aunque de momento sólo habrá un vaso en Cinépolis.

A través de una filtración se dio a conocer que Cinépolis tendrá un vaso coleccionable y no una palomera de Aquaman 2.

Este vaso coleccionable tendrá un diseño parecido al traje del Rey de la Atlántida, con todos en verde y dorado, así como el símbolo del personaje.

Además todo indica que su tamaño será el de un vaso estándar de los que venden de manera regular en el cine.

Este es el vaso de #AquamanAndTheLostKingdom que venderan en cinépolis

Este es el vaso de #AquamanAndTheLostKingdom que venderan en cinépolis

Aun no hay precios ni fecha de venta

Precio y fecha de lanzamiento del vaso coleccionable que reemplaza la palomera de Aquaman 2

Al ser esta una filtración de la gente de Vasos de Cine y Coleccionables, aún no sabemos mucho del vaso coleccionable que llega en lugar de la palomera de Aquaman 2 a Cinépolis.

Más aún si tomamos en cuenta que este primer vistazo del vaso coleccionable de Cinépolis se da varias semanas antes del estreno de la película.

De ahí que incluso algunos esperen que en los próximos días se revele una posible palomera de Aquaman 2.

En todo caso, el vaso podría venderse entre el 15 y 20 de diciembre, con un precio entre los 200 y 250 pesos.

Como otros coleccionables de películas pasadas de DC.

Aquaman 2 (Warner Bros )

¿Habrá palomera de Aquaman 2 en Cinépolis?

Si bien puede ser una decepción para algunos que no haya palomera de Aquaman 2 en Cinépolis, esto puede cambiar en las siguientes semanas.

Basta recordar que en anteriores filtraciones sólo se han dado a conocer algunos de los coleccionables que habrá en ciertas películas.

Cuando llega el estreno en cines, se informa ya de todo lo que tendremos; esto incluye los vasos, palomeras y algún extra más para los fans.

Así que solo resta esperar a la información oficial o más filtraciones, pues no olvidemos que faltan los coleccionables de Five Nights at Freedy’s, The Marvels y Wonka.

Todo antes de que siquiera se pueda hablar de una palomera de Aquaman 2.