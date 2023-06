En redes sociales ha trascendido un nuevo juego que llegará para la consola de Nintendo Switch, pero los usuarios aseguran que es una copia de The Last of Us.

The Last of Us es una de las franquicias de videojuegos más queridas por los usuarios desde que salió en 2013, y con la salida de su serie en live action en HBO Max, su popularidad aumentó.

Sin embargo, todo parece indicar que The Last of Us de PlayStation ya tiene una copia que llegará directo a Nintendo Switch y lo acusan de plagio.

The Last Hope es el videojuego que sería la copia de The Last of Us

A Nintendo los usuarios en redes ya lo están acusando por plagio, pues se ha revelado que por menos de 1 dólar -17.15 pesos-, está disponible la copia de The Last of Us: The Last Hope: Dead Zone Survival.

Pero ¿por qué aseguran que este nuevo juego para Nintendo Switch es el clon de The Last of Us?

Tal y como se reveló en su tráiler, The Last Hope está ambientado en un mundo postapocalíptico inundado por zombies y el personaje principal tiene como objetivo sobrevivir.

Pero esto no es todo, ya que desde el nombre The Last Hope: Dead Zone Survival de VG Games tiene una clara “inspiración” en The Last of Us de Naughty Dogs.

Pues el personaje deberá poner a prueba sus habilidades de supervivencia mientras se encuentra en esta ciudad repleta de zombies.

The Last Hope, clon de The Last of Us (VG Games)

The Last of Us (Naughty Dogs)

Al igual que en The Last of Us, en The Last Zone habrá que proteger a una niña

Muchos han estado acusando a Nintendo de plagio al revelar que a sus consolas llegará el nuevo juego The Last Zone: Dead Zone Survival, el cual claramente es una copia de The Last of Us.

Y sí, tal y como en The Last of Us, aquí también estará bajo la protección del personaje principal -parecido a Joel- una niña muy similar a Ellie.

Además que el título The Last Zone que llega a Nintendo Switch este 30 de junio, es casi idéntico al de The Last of Us, por lo que muchos usuarios ya lo están considerando plagio o clon.

A lo largo del juego se deberán conseguir desde armas, alimentos, medicinas y refugio, y adentrarse en los túneles subterráneos y drenajes que estarán repletos de zombies, tal y como en The Last of Us.

Entre los comentarios, muchos aseguran que VG Games quiere aprovechar la fama que ha dejado The Last of Us con su serie live action protagonizada por Pedro Pascal -48 años- y Bella Ramsey -19 años-.

No obstante, la premisa del videojuego asegura que el único objetivo en The Last Zone es “sobrevivir y encontrar una manera de escapar del caos y la pesadilla que te rodea”.

Y aunque no se revela una trama real como tal en lo que ya es considerado un plagio de The Last of Us, la trama del tráiler revela que tras inventar una máquina del tiempo se descubre un apocalipsis zombie en el futuro.

Por lo que envían a “un soldado y padre para investigar” y saber qué fue lo que provocó el apocalipsis zombie y poder detenerlo antes de que empiece.