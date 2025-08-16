PETA sigue con sus reclamos en contra de Nintendo y Mario Kart World, de nueva cuenta por el personaje de la vaca, que ha sido todo un suceso entre los fans.

Aún así, PETA considera que la vaca de Mario Kart World envía un pésimo mensaje a los jugadores, debido a la manera en que está representada.

PETA quiere que Nintendo cambie el diseño de la vaca de Mario Kart World

En una carta enviada a Nintendo, PETA le pide a la desarrolladora que cambie el diseño de la vaca de Mario Kart World, en específico, que elimine su aro de la nariz.

De acuerdo con PETA, el aro de la nariz de la vaca de Mario Kart World, minimiza la crueldad a la que están sometidos los bovinos en la industria alimentaria.

Vaca de Mario Kart World (Nintendo)

Según la organización, dichos aros se usan para someter y controlar a las vacas, incluso son parte de la maquinaria que asesina a estos animales.

Pues estos aditamentos sirven para llevar a los bovinos al matadero, cuando ya no pueden dar más leche; sin olvidar que los aros causan dolor constante a los animales.

Hasta el momento, Nintendo no se ha pronunciado al respecto de esta polémica ni ha mencionado si cambiará el diseño del personaje.

Vaca de Mario Kart World (Nintendo)

Es la segunda vez que PETA le reclama a Nintendo por culpa de la vaca de Mario Kart World

Lo curioso del caso es que esta es la segunda vez que PETA se va contra Nintendo por la vaca de Mario Kart World.

Durante el lanzamiento de Mario Kart World, PETA lanzó un comunicado donde condenaba a Nintendo por mostrar a la vaca comiendo una hamburguesa.

La organización mencionó que esto era una clara referencia al canibalismo animal y trivializaba la explotación de los bovinos en la industria cárnica.

Exigiendo que la desarrolladora aclarara si la hamburguesa que se comía la vaca era vegana o no, lo cual podría cambiar su postura al respecto.

Hay que señalar que Nintendo nunca mencionó nada ni hizo caso de la exigencia.

Vaca de Mario Kart World (Nintendo)

Con información de Nintendo Everything.