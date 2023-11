Little Goody Two Shoes es uno de esos juegos que posiblemente nadie tiene bajo su radar y pasará totalmente desapercibido en 2023, a pesar de su gran calidad.

Esto debido a que Little Goody Two Shoes toma riesgos en todos los sentidos posibles, empezando con su presentación, la cual parece sacada de un anime de hace 30 años.

No obstante, lo arriesgado de la premisa obra a su favor, pues no da uno de los juegos más interesantes de este año.

Pues debajo de ese aspecto agradable, se esconde un título con una historia bastante profunda, llena de retos y que hace una crítica bastante fuerte a la sociedad.

Little Goody Two Shoes (Square-Enix)

¿De qué trata Little Goody Two Shoes?

Little Goody Two Shoes nos cuenta la historia de Elise, una huérfana que tiene que arreglárlesas sola luego que su abuela adoptiva muere.

Ella sobrevive gracias a los diversos trabajos que realiza, aunque detesta a gran parte de la gente del pueblo, sentimiento que es recíproco.

Todo hasta que un día tiene dos encuentros fortuitos; primero con una extraña joven que se ha infiltrado en su casa, luego con unos lindos zapatos rojos que tiene un poder misterioso.

Ahora Elise se verá arrastrada a un mundo de pesadillas cada noche, donde probará que es digna de perseguir su sueño o prefiere vivir en la misma rutina todos los días.

Little Goody Two Shoes (Square-Enix)

Little Goody Two Shoes nos presenta una trama bastante oscura disfrazada de “comedia”, pues Elise es la representación de la gente marginada por la sociedad.

A pesar de que la joven no le da problemas a la gente en realidad y es una empleada modelo en sus trabajos, jamás le llega a caer bien nadie por su condición de huérfana y pobre.

Asimismo, la protagonista de Little Goody Two Shoes detesta a todos sus jefes y jefas, al considerarlos falsos y horribles; su mayor aspiración es tener mucho dinero, no para ser mejor, sino para vengarse de tod el pueblo.

Siendo las pesadillas de Little Goody Two Shoes, representaciones de los miedos de Elise, así como la cara oculta de la idea que lo moralmente bueno te llevará a una recompensa al final.

Little Goody Two Shoes (Square-Enix)

Todo trabajado mediante una especie de cuento de hadas, trayendo consigo el estilo de este género literario en su origen, donde se quería dar una enseñanza a través de elementos siniestros.

Sin olvidar que cuenta con un gran elenco de personajes, los cuales también representan diversos tipos de marginación, que complementan muy bien la personalidad de Elise.

¿Cómo se juega Little Goody Two Shoes?

Little Goody Two Shoes combina diversas mecánicas de juego, aunque esencialmente es una especie de aventura gráfica combinada con survival horror.

Durante el día, el Little Goody Two Shoes deberás de hacer todo tipo de trabajos que son representados en minijuegos, además de relacionarte con la gente del pueblo y el resto de personajes.

Mientras en la noche deberás de enfrentar más acertijos; pero ahora con un toque de terror, cuidando que estos no acaben con tu vida.

Al mismo tiempo, podrás entablar relaciones amistosas y amorosas con el resto del elenco, respondiendo preguntas, teniendo “citas” o dando regalos.

Little Goody Two Shoes (Square-Enix)

Por si esto no fuera suficiente, como buena aventura gráfica, Little Goody Two Shoes tiene un componente de elección, donde tus acciones tendrán consecuencias.

Esto se traduce en uno de los 10 finales diferentes que tiene Little Goody Two Shoes, como puedes imaginar, algunos de estos finales son mejores que otros.

Por lo que deberás de elegir bien tus movimientos si quieres tener una buena partida, aunque no importa que tan perfectas hagas las cosas, siempre habrá alguien que no quede satisfecho.

Otra cosa que debes de tomar en cuenta en el título es que contarás con un medidor de salud, extra al que ya tienes por “defecto”.

Little Goody Two Shoes (Square-Enix)

Este segundo medidor es para señalar el hambre de Elise, si este se consume totalmente, nuestra protagonista morirá de hambre, debes procurar que siempre tenga el estómago lleno.

Es ahí donde entran los minijuegos de para parte diurna, pues te servirán para conseguir dinero y comprar pan, entre otras cosas.

¿Cómo se ve Little Goody Two Shoes?

Little Goody Two Shoes apela a dos estilos estéticos; por un lado en las cinemáticas y cajas de diálogos tenemos un diseño totalmente anime.

Sin embargo, Little Goody Two Shoes apunta al anime de los 90′s, teniendo varias similitudes con obras como Las Guerreras Mágicas o la primera serie de Evangelion.

Estamos hablando de un estilo “clásico a mano”, bastante recargado de luces, sombras y colores, además de rasgos finos en las protagonistas.

Por otra parte, en el aspecto jugable se decanta por un estilo entre los 16 y 32 bits, con los entornos con imágenes pre renderizadas, mientras los personajes se presentan en versión “chibi”.

Little Goody Two Shoes (Square-Enix)

Esto hace que el juego se ve muy bien, es agradable y cuenta con una gran flexibilidad para representar todas los escenarios que necesita la historia, tanto diurnos como nocturnos.

Sobretodo es de destacar el buen uso que Little Goody Two Shoes le da a los efectos luminosos, lo cual hace que el juego se diferencíe de otros del estilo.

Por su parte el audio está muy bien hecho, sobretodo la parte musical, pues debido a las limitaciones autoimpuestas, el juego cuenta con pocas voces, siendo las melodías las que llevan todo peso en este apartado.

Aún así cuenta con un par de frases que le dan cierta vida a los personajes, con el fin de que las cajas de diálogos no se sientan tan vacías; a mencionar que puedes elegir entre inglés y japonés para las voces.

Little Goody Two Shoes (Square-Enix)

¿Little Goody Two Shoes vale la pena?

Little Goody Two Shoes es un gran título que se aleja de todo lo que hemos visto en este 2023, plagado de propuestas de gran presupuesto y remakes.

Se trata de una en apariencia sencilla que oculta un gran trasfondo, con mecánicas divertidas y una trama que puede llegar a ser incómoda por momentos.

Además Little Goody Two Shoes tiene un elemento que pocos juegos ya tienen actualmente y es una rejugabilidad orgánica, derivada de su sistema de elección y diferentes finales.

Si ya estás harto de lo que ofrecen los títulos AAA, que no salen de las mismas bases desde hace más de 10 años; tal vez debas de darle una oportunidad a esta obra.