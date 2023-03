Kirby es una de las figuras más icónicas de los videojuegos, especialmente por su habilidad de comer a sus enemigos; pero ahora se ha revelado que eso no es lo que hace.

Shinya Kumazaki de 43 años de edad, el director de la franquicia de Kirby, ha revelado cuál es en realidad el poder del personaje y no, no es comerse a su enemigos.

Todo parece indicar que todos hemos vividos engañados ya que Kirby, el personaje de videojuegos que hizo su debut en 1992 gracias a HAL Laboratory , no se come ni absorbe a sus enemigos.

Es más, ni si quiera Kirby digiere a sus enemigos y esto ha sido confirmado por el director de la franquicia, quien ha explicado en primer lugar qué es en realidad este personaje.

Esto es lo que realmente hace Kirby al ingerir a sus enemigos

Uno de los personajes clásicos de Nintendo y de los videojuegos en general ha sido Kirby, quien llegó desde la década de los 90.

Y aunque su característica principal era comer a sus enemigos -o al menos eso se creía-, ahora se ha confirmado que Kirby no los come ni los digiere.

Lo que hace en realidad Kirby, de acuerdo al director general de la franquicia, es tragar a sus enemigos y teletransportarse a otro lugar, manteniéndolos vivos.

“Debido a que el mundo de Kirby es un mundo de fantasía, lo que pasa no es que los enemigos sean tragados y digeridos dentro de Kirby. Esto puede ser discordante debido a que nuestro enfoque con el juego es que se accesible y tener ese tipo de expresión violenta o externa, podría hacer que dejara de ser tan accesible” Shinya Kumazaki, director general de Kirby

Tal y como lo ha explicado el director de Kirby, lo que hacen los enemigos cuando este se los traga o a cualquier otra caricatura, es que aunque desaparezca en realidad son teletransportados hacia otro lugar.

Así que no, Kirby no se come a sus enemigos, simplemente los teletransporta a otro lugar, según han explicado.

Kirby (Nintendo)

Aún quedan muchas preguntas respecto a la habilidad de Kirby

Pese a que se ha revelado que Kirby no se come ni digiere a sus enemigos, sino que en realidad los teletransporta a otro lugar ha desilusionado a los fans del personaje, aún quedan muchas preguntas,

Pues la explicación que se ha dado con respecto a qué ocurre después de que Kirby se traga a sus enemigos o cualquier otra criatura u objeto, deja al aire varias preguntas como:

¿Por qué Kirby puede lanzar estrellas tras tragarse a un enemigo?

¿Cuál es el lugar al que Kirby teletransporta a sus enemigos?

¿Es otra dimensión o un lugar conocido al que Kirby los teletransporta?

¿Los enemigos de Kirby pueden recoger a donde ser teletransportados?

¿Los enemigos que Kirby se traga conservan sus poderes?

Habrá que esperar a que los desarrolladores o, en su defecto, el director general salgan a aclarar la dudas que han dejado tras revelar que Kirby no se come a sus enemigos ni los digiere.