Falta poco tiempo para que el Nintendo Switch 2 esté disponible en todo el mundo, y ya hay algunas cosas que no terminan de agradar de la consola.

Recientemente se dio a conocer otra de las características del Nintendo Switch 2 en lo referente a la interfaz de la plataforma, cosa que no agradó del todo a futuros compradores.

La interfaz del Nintendo Switch 2 no tendrá muchos cambios

Ahora se sabe que los temas de la interfaz de Nintendo Switch 2 serán casi iguales a los que tenía la anterior consola, solo con una apariencia clara y otra oscura.

Fuera de esto, el Nintendo Switch 2 no tendrá ningún otro cambio estético que el usuario le pueda aplicar a la plataforma.

Nintendo Switch 2 (Nintendo)

Muchos fans esperaban que la desarrolladora dejara personalizar la interfaz del sistema, por lo menos en lo que se refiere a temas.

Ya sea que el propio usuario metiera una imagen externa, o que Nintendo diera varias opciones.

Sin embargo, la empresa se fue por la opción más conservadora con el fin de tener una uniformidad en el Nintendo Switch 2 en su lanzamiento.

Temas de Nintendo Switch 2 (Nintendo)

Podría haber temas para el Nintendo Switch 2 en el futuro

A pesar de la decepción inicial, los fans no pierden la esperanza de que el Nintendo Switch 2 tenga alguna clase de temas para personalizar la interfaz.

El que el Nintendo Switch 2 no tenga más temas se puede justificar porque es un producto de reciente lanzamiento, por lo que todas sus integraciones no están listas e incluso aún no hay sido desarrolladas.

Recordemos que cuando salieron consolas como el PS5 y Xbox Series, estas tampoco contaban con muchos temas nativos.

Si bien tampoco se limitaban a 2, como el caso de Nintendo, la variedad era muy poca.

Habrá que ver lo que pasa con el Nintendo switch 2 o en los meses subsecuentes a su lanzamiento, con las posibles actualizaciones que le hagan.