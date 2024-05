A través de la revista Variety se ha revelado el actor que dará vida a Galactus en la nueva película de The Fantastic Four.

Luego de conocer a los protagonistas de The Fantastic Four y hasta Silver Surfer mismo que serán:

Pedro Pascal como Reed Richards/Mr. Fantastic

Vanessa Kirby -35 años- como Sue Storm/La Mujer invisible

Joseph Quinn -30 años- como Johnny Storm/La Antorcha Humana

Ebon Moss-Bachrach -46 años- como Ben Grimm/La Mole

Julia Garner -de 30 años - Silver Surfer

Se ha revelado un nuevo personaje que se suma a la película de Marvel. Galactus, personaje en los The Fantastic Four que llegará como uno de los villanos más importantes de la franquicia.

El actor de Galactus ha sido revelado para The Fantastic Four (Especial)

Se ha revelado que el actor de Galactus para The Fantastic Four será el brítanico Ralph Ineson, de 54 años de edad.

Ralph Ineson será quien dará vida al villano de Marvel, Galactus como el devorador de mundos en la próxima película de The Fantastic Four.

Sin embargo, no es la primera vez que el actor Ralph Ineson aparece en el MCU, pues anteriormente lo vimos como el piloto devastador en Guardians of the Galaxy, aunque ahora será muy diferente participación como Galactus.

El actor de Galactus ha sido revelado para The Fantastic Four (ralph.ineson)

Personaje de Galactus que apareciera por primera vez en el número 48 del cómic de Fantastic Four de 1966.

Galactus es uno de los villanos más representativos de Marvel ya que es conocido como una entidad parecida a un dios que sobrevive sólo alimentándose de planetas enteros, y de cada alma viva que lo habita.

Asimismo, la aparición de Galactus en los cómics de Marvel sirvió como plantilla para otros antagonistas apocalípticos, tales como Thanos, Kang, Dormammu y Ego, el Planeta Viviente.

Galactus (Marvel)

¿Quién es Ralph Ineson, el actor de Galactus en The Fantastic Four y el nuevo villano de Marvel?

Ralph Ineson es un actor británico nacido el 15 de diciembre de 1969 en Leeds, Reino Unido. Mismo que será el actor que de vida a Galactus en The Fantastic Four, el nuevo villano que se suma a la franquicia de Marvel.

Con gran experiencia Ralph Ineson ha destacado por su participación como villano en grandes producciones.

Tales como en las 3 últimas películas de Harry Potter como Amycus Carrow, un mortífago que participa en el asalto a Hogwarts y la lucha contra el ejército de Dumbledor.

Asimismo, Ralph Ineson destacó tras su participación en las películas Ready Player One y The Witch.

Además, de que Ralph Ineson también tiene gran experiencia en la televisión en series como Game of Thrones y Chernobyl.