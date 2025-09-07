¿Dónde ver el eclipse lunar total en vivo online desde México? Este 7 de septiembre se podrá ver en streaming, por lo que te decimos a qué hora y en dónde.

El eclipse lunar total o la Luna de sangre que se llevará a cabo este 7 de septiembre, también será transmitido vía streaming para quienes no puedan disfrutarlo en vivo.

Aquí puedes seguir el eclipse lunar total o Luna de sangre desde México en streaming

Tal y como se reveló, este 7 de septiembre se llevará a cabo el eclipse lunar total, también conocido como la Luna de sangre.

Sin embargo, desde México no será visible ni en la mayor parte de América; no obstante, es posible verlo a través de transmisiones vía streaming en:

Canal oficial de YouTube de la NASA

Guia diaria de la luna de la NASA en moon.nasa.gov

Redes sociales oficiales de la NASA

Páginas de astronomía

It’s a full moon today! 🌕



Skywatchers in most of Africa, Europe, Asia and Australia may also see a lunar eclipse, or Blood Moon. Totality will begin around 1730 UTC and last for about 82 minutes.



No matter where you are, you can learn how eclipses work: https://t.co/qt42ek6ojZ pic.twitter.com/pxXFRnSjUE — NASA (@NASA) September 7, 2025

¿A qué hora será el eclipse lunar total o Luna de sangre este 7 de septiembre?

Tal y como se reveló, este 7 de septiembre se llevará a cabo el eclipse lunar total o la Luna de sangre, pero no se podrá ver en México ni en la mayor parte de América.

Por el contrario en lugares como Asia, África y Australia el eclipse lunar total sí será visible a simple vista.

Para el resto del mundo, el eclipse lunar total podrá seguirse a través de streaming o transmisiones en vivo por parte de la NASA y páginas dedicadas a la astronomía.

El eclipse lunar total de este 7 de septiembre se llevará a cabo a partir de las 17:29 horas tiempo de México; alcanzará su máximo punto en punto de las 20:11 horas.

Será en este momento cuando el eclipse lunar total alcance su tono rojizo, el cual se estima se extenderá por 82 minutos, convirtiéndolo en uno de los más largos de la década.

Además la Luna permanecerá con un tono rojizo, por el cual se le conoce como Luna de sangre hasta las 20:53 horas, tiempo de México.

Finalmente, se estima que el eclipse lunar total terminará alrededor de las 21:43 horas aproximadamente.