Doctor Strange enfrenta al coronavirus con divertido afiche

Doctor Strange se une a la campaña 'Quédate en Casa', con un póster que emula al famoso 'Tío Sam'.

El ex director de la primera entrega de 'Doctor Strange', ha publicado en su cuenta de Twitter, una imagen que simula un afiche donde aparece el personaje de Marvel, que invita a la gente a quedarse en casa como medida contra el coronavirus.

La foto de Doctor Strange haciendo frente al Covid-19, es de un diseñador con alias ‘ NOVA ’; simula la imagen del Tío Sam usada como propaganda de Estados Unidos, la cual invitaba a jóvenes a enlistarse durante las dos guerras mundiales.

La publicación hecha por Derrickson muestra un compromiso con todos sus seguidores, sobre todo fanáticos de Doctor Strange, respecto al tema del coronavirus y a la cuarentena que se ha impuesto en varios países.

Aunque ya no se encuentra en la dirección de la segunda entrega del Hechicero Supremo, es decir ‘Doctor Strange In the Multiverse of Madness’ por diferencias creativas, seguirá como productor.

pic.twitter.com/v5SVSgoNPS — N O S ⋊ Ɔ I ᴚ ᴚ Ǝ ᗡ ⊥ ⊥ O Ɔ S (@scottderrickson) March 29, 2020

Doctor Strange podría ser una de las películas afectadas por el coronavirus

A pesar de que se esperaba que la cinta estuviera a la deriva, todo indica que Sam Raimi habría tomado las riendas de uno de los proyectos más ambiciosos de Marvel, que forma parte de la tan espera Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) e incluso Derrickson habría apoyado la decisión.

Sin embargo, ante los retrasos que la industria cinematográfica ha sufrido ante la cuarentena por el Covid-19, el destino de la Fase 4 de Marvel ha quedado en duda; de acuerdo al calendario presentado en la Comi Con de San Diego, debería ser ‘Black Widow’ la que iniciara la nueva narrativa.

Corre el rumor que algunos estrenos de Marvel llegarían vía streaming, es decir, por la plataforma de Disney Plus, para no retrasar más las producciones.

También ‘The Falcon and The Winter Soldier’ ha tenido que cancelar sus grabaciones; aunque aún no se ha dicho nada de ‘WandaVisión’ -serie que estaría vinculada a la secuela de Doctor Strange- es probable que también retrase su estreno.