A través de Twitter se ha revelado que el streamer de Twitch, Ibai Llanos, participará en una nueva serie de GTA inspirada en The Last of Us.

The Last of Us es la serie de HBO Max que ha roto todos los esquemas y que se ha convertido en una de las más populares hasta el momento.

Es por eso que varios streamers, como Ibai Llanos de 27 años de edad, participarán en una nueva serie para Twitch inspirada en The Last of Us llamada The Last One.

Origen Network es quien está detrás de la organización de la nueva serie de rolepay GTA llamada The Last One en donde el ganador al Premio Esland participará.

La serie para Twitch en donde estará Ibai Llanos, está inspirada en la historia de The Last of Us, serie de HBO Max basada en el videojuego homónimo de Naughty Dog.

¿De qué tratará la serie The Last One, inspirada en The Last of Us en donde Ibai Llanos estará?

Ibai Llanos ha revelado que estará participando en la nueva serie de GTA V de roleplay inspirada en The Last of Us, la cual llevará por nombre The Last One.

Esta nueva serie para Twitch, The Last One, reunirá a 150 streamers -incluido Ibai Llanos- en una historia de supervivencia dentro del mundo de GTA Online.

Aunque, todo indica que Ibai Llanos aún no ve la serie de The Last of Us para ponerse en contexto con The Last One, pues respondió a la publicación que anuncia su participación:

“Me voy a ver la serie hoy” Ibai Llanos

Algunos usuarios en redes aseguran que esta nueva serie para Twitch, The Last One que fusiona el GTA y The Last of Us, posiblemente será una de las series más recordadas de este 2023 .

Y es que además de Ibai Llanos, The Last One, la nueva serie inspirada en The Last of Us, tendrá la participación de:

AriGameplays de 24 años de edad

Cristinini de 33 años de edad

Axozer de 19 años de edad

Rivers de 23 años de edad

Rioboo de 24 años de edad

xTheFocusx de 34 años de edad

Noni de 25 años de edad

Polispol de 46 años de edad

Komanche de 27 años de edad

AgenteMaxo de 28 años de edad

Nexxuz de 34 años de edad

Elded de 32 años de edad

Nia de 29 años de edad

Lakshart de 31 años de edad

CooLifeGame de 31 años de edad

Perxitaa de 31 años de edad

Edurnitu de 37 años de edad

Shadounne de 26 años de edad

Spursito de 25 años de edad

Karchez de 21 años de edad

Corvus Clan de 35 años de edad

Poseidon de 28 años de edad

KenaiSouza de 24 años de edad

Aldo Geo de 26 años de edad

MissaSinfonia de 29 años de edad

Tanizen de 33 años de edad

Peereira de 24 años de edad

Keroro de 24 años de edad

Carola de 28 años de edad

Pipepunk de 28 años de edad

xCry de 23 años de edad

Nuvia de 23 años de edad

DeqIuv de 16 años de edad

Amph de 30 años de edad

TheCatacroquer de 26 años de edad

Imantado de 25 años de edad

Roier de 21 años de edad

Zilverk de 23 años de edad

Paracetamor de 25 años de edad

ElChurches de 27 años de edad

Ibai Llanos estará en la nueva serie de Twitch inspirada en The Last of Us: The Last One (@TheLastOneGTA / Twitter)