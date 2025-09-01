¿Cuándo y dónde ver en vivo el evento de Pokémon y CMLL? Te damos todos los detalles como:

Fecha del evento en vivo de Pokémon y CMLL

Horario del evento en vivo de Pokémon y CMLL

Canal en YouTube para ver el evento en vivo de Pokémon y CMLL

¿Cuándo y a qué hora es el evento en vivo de Pokémon y CMLL?

Para celebrar la llegada de la mega evolución de Hawlucha en Leyendas Pokémon: Z-A se reveló una inesperada colaboración entre Pokémon y CMLL.

🎬 De la pantalla al ring 🇲🇽

Prepárate para Leyendas Pokémon: Z-A × @CMLL_OFICIAL una colaboración explosiva entre Pokémon y el Consejo Mundial de Lucha Libre.

📍 Arena México, CDMX

📅 25 de septiembre | 🕕 19:00 hora local

🎟️ Entradas en Ticketmaster https://t.co/4g2NeG0y2A pic.twitter.com/B02sRVeyZF — Pokémon LATAM (@Pokemonlatam) August 28, 2025

Esta colaboración de Pokémon y CMLL tendrá un evento en vivo el próximo 25 de septiembre en punto de las 6:00 pm hora de CDMX.

Este evento de Pokémon y CMLL se llevará a cabo en la Arena México para conmemorar la mega evolución de Hawlucha en Leyendas Pokémon: Z-A.

Se sabe que este evento en vivo de Pokémon y CMLL, contará con presentaciones de los mejores luchadores del país, y cuyas entradas ya están disponibles a través de Ticketmaster.

BOLETOS AGOTADOS 🚨 https://t.co/9W0lB9fv6Z — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) August 29, 2025

¿Dónde se podrá ver el evento en vivo de Pokémon y CMLL?

Como se reveló, el próximo 25 de septiembre se llevará a cabo un evento en colaboración de Pokémon y CMLL.

En donde para celebrar la llegada de la mega evolución de Hawlucha en Leyendas Pokémon: Z-A, habrá un evento conmemorativo con los mejores luchadores del país en la Arena México.

Pero si no puedes asistir o se complica, este evento se transmitirá en vivo a través del canal oficial de CMLL en YouTube, para que también fans de otros países y lugares puedan disfrutarlo sin restricciones.