Alan Wake II llega luego de 13 años de la primera entrega; aunque previo a esto hubo algunos spin-offs y sagas alternas que llenaron el vacío.

Sin embargo, dichos juegos se alejaban bastante de la jugabilidad que tenemos en Alan Wake II y el original, tirado más al Survival Horror.

Muchos pensaríamos que el universo del escritor perturbado ya no encajaría en el mundo actual; sin embargo Remedy nos demuestra lo contrario.

Esta nueva entrega se apunta desde este momento como serio candidato a Survival Horror y Juego del Año, pues hace bien casi todo lo que se propone.

Alan Wake II (Remedy)

¿De qué trata Alan Wake II?

Alan Wake II nos pone 13 años después de la misteriosa desaparición del escritor que da nombre al juego; ahora una agente del FBI, Saga Anderson, llega a Bright Falls y Cauldron Lake.

Junto a Alex Casey, siguen la pista de una serie de asesinatos, que parece se han extendido hasta ese lugar de Estados Unidos.

Lo que parece ser un paso más en su investigación, se vuelve algo más complejo al descubrir que la persona asesinada es Robert Nightingale, ex agente del FBI desaparecido.

El cual comienza a atacar a Saga, a pesar de ya estar muerto, desatando toda una serie de eventos paranormales que de alguna manera están conectados con el desaparecido Alan Wake.

Alan Wake II (Remedy)

Como en el juego original, Alan Wake II tiene una historia bastante elaborada y compleja, la cual te atrapa desde el primer momento debido a todos los misterios que engloba.

Además que no se olvida del trasfondo construido a lo largo de más de una decada, con el primer juego, sus spin-offs y el celebrado “Control” de 2019.

Todo en la trama recuerda a cosas como el cine y series de David Lynch o las obras de Stephen King, donde lo paranormal va más allá de meros espíritus que buscan espantar a la gente.

A esto hay que sumar lo bien escritos que están todos los personajes, desde el ya legendario Alan Wake, como la debutante Saga Anderson; cada uno con su propia personalidad y química.

Alan Wake II (Remedy)

Incluso los secundarios tiene un cierto carisma que te hace contectar con ellos de manera casi inmediata.

Si eres de los que les gustan los videojuegos con buenas historias, Alan Wake II no te decepcionará en ese sentido.

¿Cómo se juega Alan Wake II?

Alan Wake II combina varias cosas en su gameplay de manera bastante afortunada; pues es tanto un survival horror, como shooter en tercera persona y aventura gráfica.

Por un lado, en Alan Wake II tienes que descubrir el misterio detrás de varios casos policíacos, desde el principal que tiene como protagonista a “El Culto del Árbol” y sus rituales, hasta secundarios como encontrar unas loncheras.

Para esto puedes recorrer los escenarios a placer encontrando pistas y resolviendo acertijos; eso sí, el juego no es complaciente como otros y no te dará la respuesta, no importa que pases horas atorado tratando de abrir una caja.

Afortunadamente tendrás el “mundo mental”, donde se almacenan todas las pistas que encuentres, ahí las podrás revisar y ayudarte para encontrar la solución.

Alan Wake II (Remedy)

Además la intuición de Saga te ayudará a elaborar mejor los perfiles de los personajes, y darte alguna clase de guía al respecto. Ya depende de ti si usas esto o no.

Ahora bien, no puedes andar en Alan Wake II así nada más por el mundo, necesitas defenderte de los enemigos; para ello, como buen survival horror, tienes varias armas de fuego y tu siempre confiable linterna.

La linterna es importante, pues con ella puedes aturdir a los enemigos, además de eliminar sus “escudos” con la luz; de hecho todos los puntos luminosos te servirán para darte un respiro cuando el Sol se oculte.

Eso sí, toma en cuenta que algunas luminarias no son “eternas”, por lo que no debes de confiar que estas 100% a salvo debajo de algún foco en la calle.

Alan Wake II (Remedy)

Por su parte, las armas las podrás mejorar con ciertos elementos que encuentres en tu exploración del mundo; recomendamos hacer esto, porque una pistola normal no será suficiente para reducir a todos los enemigos.

Debes de estar muy al pendiente de tu entorno, pues lo peligros rondan por todas partes y no siempre aparecerán en el mismo lugar.

Toma en cuenta que anque traigas una escopeta en Alan Wake II, al ser un survival horror, los enemigos tendrán una gran resistencia, recibirás gran daño y los recursos serán limitados; es conveniente pensar bien una estrategia.

Finalmente hay que mencionar que la navegación en los escenarios podría molestar a algunos jugadores jóvenes, pues se omiten cosas “normales” como el minimapa y la señalización de puntos de interés.

Alan Wake II (Remedy)

Todo en el juego se hace manual, deberás de revisar el mapa por tu cuenta continuamente y recordar dónde están todos los lugares importantes.

Incluso salvar se hace manual, pues aunque hay “auto salvado” este aparece sólo en momentos determinados, el resto del tiempo tendrás tu que gestionar todo acercade tu partida.

¿Cómo se ve Alan Wake II?

Alan Wake II es uno de los juegos mejor optimizados que encontrarás actualmente, Remedy hizo un excelente trabajo gráfico y auditivo para crear una atmósfera increíble.

Todo se ve bastante bien en Alan Wake II, desde los modelos de personajes, hasta los escenarios en general, manteniendo esa paleta de colores oscura acorde a la temática.

Si bien no es un juego de mundo abierto, cuenta con escenarios bastante amplios y llenos de elementos, por ello es de reconocer que nunca se pierda fluidez.

Lo cual se nota sobretodo en los combates en general, aunque todo el despliegue gráfico destaca más cuando te enfrentas a los jefes, donde hay todo un despliegue de efectos visuales.

Alan Wake II (Remedy)

En cuanto al audio, Alan Wake II no te satura con música o sonidos “alarmantes”; construye todo a base de silencios incómodos, desplegando la potencia auditiva sólo cuando es necesario.

Muestra de ello son las canciones entre episodios, las cuales forman parte de la experiencia, pues van acorde a los sucesos que pasan en la historia.

Finalmente hay que mencionar el trabajo de voces, el cual es muy bueno en todos y cada uno de los personajes en pantalla.

El talento supo captar la esencia de los protagonistas de Alan Wake II; lamentablemente no hay diálogos en español latino, algo extraño ya que el original sí fue totalmente localizado.

Alan Wake II (Remedy)

De hecho, es considerada una de las mejores localizaciones de videojuegos para el mercado de América Latina, por ello no se entiende que en esta ocasión lo omitieran.

A mencionar también que existen ligeros problemas con los subtítulos, pues no siempre aparecen en el momento adecuado, o en ocasiones ni siquiera aparecen en pantalla.

¿Alan Wake II vale la pena?

Alan Wake II es un gran juego que cualquier fan del survival horror y los interactivos en general debe de probar.}

Sobretodo porque Alan Wake II de verdad asusta, crea un ambiente perfecto para explorar esta faceta que parecía olvidada por la industria.

Esto viene aderezado con un gran gameplay y valores estéticos pulidos hasta en el más mínimo detalle.

Sin lugar a dudas es un juego que todo el mundo disfrutará (a menos que sea asusten muy fácil, en ese caso es posible que sufran en todo su recorrido).