Las tortillinas han desatado una ola de memes en redes sociales, especialmente por los detractores que critican su sabor y aseguran que saben a cartón, aunque hay quiénes las aman.

Y es que todo comenzó por quien se preguntaba el porqué el odio a las tortillinas, es decir a las tortillas de harina de Tía Rosa, pues aseguraba que quesadillas o sincronizadas quedaban bien con ellas.

Sin embargo esto solo desató una ola de memes en contra del sabor de las Tortillinas, asegurando que ni para las quecas quedaban.

que tienen en contra de las tortillas de harina??? que nadie les ha hecho unas sincronizadas???? https://t.co/tc11gWJwtW — Vane ⸆⸉ | THE TOUR 03/05 | 04/05 (@xhoaxjonas) March 21, 2024

Los memes se quejan del sabor de las tortillinas

En redes sociales se hizo tendencia el nombre de las tortillinas o tortillas de maíz de la marca Tía Rosa y es que el debate se abrió.

Especialmente por quienes aseguraban que el sabor de tortillinas se asemejaba al del cartón y ni para hacer quesadillas quedaban.

Muchos memes también revelaban que había mejores marcas que las tortillinas para hacer quesadillas y sincronizadas.

Incluso los memes tacharon a las tortillinas de echarse a perder más rápido, por lo que a parte de su sabor, era un alimento que no debía consumirse.

Las Tortillinas desatan una ola de memes en redes (Especial)

Usuarios también defienden con memes a las tortillinas

Las tortillinas de harina de Tía Rosa están siendo criticadas con memes al asegurar que su sabor es feo y no deberían consumirse.

Sin embargo, entre tantos memes y ataque en contra de las tortillinas, hubo también varios usuarios que se pusieron de su lado.

Pues también hubo quien respondió a los ataques del sabor de las tortillinas con otros memes, asegurando que su sabor no era malo.

E incluso los memes revelaban que las tortillinas eran algo que no podían faltar en su despensa, especialmente para unas quesadillas a mitad de la noche.

Si bien no ha quedado en claro si es que a los usuarios les gustan o no las quesadillas con tortillinas, lo cierto es que los memes no se hicieron esperar.

