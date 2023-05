México.- Ser un hombre con trabajo, escuela, vida social y que aparte dedique tiempo a moverse no es fácil, pero sin lugar a duda trae muchas satisfacciones. Si ya tienes tiempo adaptando el ejercicio a tu estilo de vida o si bien recientemente te dió la cosquilla por comenzar, recuerda que la constancia y el siempre estar al tanto de lo que tu cuerpo necesita será lo más importante para obtener los resultados físicos, emocionales y de salud que las sesiones deportivas otorgan.

Se calcula que 1 de cada 2 mexicanos abandonan las actividades físicas por el miedo a ser juzgados por estar fuera de los estándares, esto es algo que debemos tener en mente para lograr salir de esa estadística y llevarnos más allá de nuestros propios límites.

Por ello acá te dejamos unos consejos para comenzar en el mundo del ejercicio y convertirte en un verdadero titán:

Regresa a las retas con tus amigos y revive a tu crack interior

La disciplina que hayas elegido debe ser una que te permita sentirte cómodo en todo aspecto, existen muchísimas formas de moverte y encontrar la que a ti te encanta debe ser la primera de tus preocupaciones.

Por ejemplo, si a ti lo que te apasiona es el fútbol, crear un equipo con tus amigos te permitirá además tener más tiempo con ellos y divertirte al moverte, aparte de poder presumir tu buen toque y echarte unos golazos de volea.

Roma no se construyó en un día

Los resultados espectaculares de celebridades que logran transformar sus cuerpos en tiempos récord siempre ha afectado la percepción del éxito.

No, tu estilo de vida debe integrar el movimiento y con ello has dado un gran paso, sé paciente y celebra todos tus éxitos, pronto no sólo tu, sino tal vez las chicas a tu alrededor comiencen a notar los cambios que has logrado. Es con calma bro, pero empezar es lo importante.

El sudor

Sudar es síntoma de que lo estás haciendo bien, sin embargo también puede ser un factor de incomodidad.

El uso de un desodorante que no te falle es fundamental para no terminar con mal olor una sesión de ejercicio. En este rubro no hay duda que Rexona Men ofrece el mejor performance con respecto a otros desodorantes, ya que su exclusiva tecnología Titán 2.0 otorga protección superior por hasta 72 horas pues se activa con el movimiento, formando una barrera de protección más resistente contra el sudor y las bacterias que causan el mal olor.

Anteriormente esta tecnología sólo se podía encontrar en la gama de aerosol de Rexona Men, pero ahora Titan 2.0 ya también está disponible en el sector de barra, ahora sí no hay pretextos para llegar más allá de nuestros límites con la confianza de no terminar con mal olor.

Con esta confianza incluso Rexona Men ha creado un reto: Hacer ejercicio con playera gris, la clásica que siempre se notan las manchas de sudor de la axila, pero no con tu desodorante de confianza bro, pues traerás hasta 72 horas de andar fresco como lechuga.

Inspírate, papá y continúa trabajando mientras otros se detengan

El deporte es algo que apasiona al mundo y hay gente muy talentosa en muchos ámbitos que puede inspirarte a seguir tus metas.

Un mexicano destacado que lo ha hecho es por ejemplo Diego Lainez, futbolista de los Tigres de la UANL que recientemente regresó al futbol mexicano y ya se encuentra disputando la final del torneo gracias a su ímpetu y garra, un verdadero crack que también recomienda Rexona Men por su protección 72 horas, ¿o apoco lo has visto todo sudado de las axilas en un partido?

Ya estás en camino de ser un titán…

Los resultados serán con el tiempo y el estilo lo pones tú, procura ser disciplinado y pronto obtendrás los resultados que buscas, lo importante es moverte y con esa decisión ya has dado un gran paso, eso sí no olvides usar Rexona Men antes de echar reta o cualquier otro deporte que practiques para no terminar con mal olor.