En una de esas “promociones” que no se entienden, el grupo Private Function lanzó un disco hecho con la orina de sus integrantes.

Así es, no es una broma, Private Function recolectó su orina y la puso dentro de un disco de vinilo de su nuevo álbum, 370HSSV 0773H.

Aunque eso sí, no es una edición “regular”, se trata de una versión especial “dorada” (por las cuestiones ya comentadas anteriormente), la cual sólo se vendió a 50 personas.

En otras palabras, hubo 50 fans de la banda que estuvieron dispuestos a pagar de su dinero por una edición especial de 370HSSV 0773H, hecha de orina.

Cosa que fue anunciada en Instagram, así como parte del “proceso” para la creación de tan singular pieza.

Hacer el disco de orina de Private Function no fue fácil

No podemos negar que hacer este lote de 50 discos de orina no es algo original; sin embargo, los miembros de Private Function no lo tuvieron tan fácil.

Para lograrlo, Private Function se alió con la gente de Salty Dog Records, quienes les pidieron una “gran cantidad de materia prima”, es decir, orina.

Además de que se requirió mucha experimentación para que el disco funcione como se debe, sin que los fluidos corporales afecten el desempeño musical de la obra.

Debido a esto ni siquiera la banda tiene una copia en sus manos, aunque esperan que todo esté listo para el lanzamiento y la gente tenga su edición a tiempo.

370HSSV 0773H de Private Function (@privatefunction69)

Private Function tiene otra edición si no quieres el disco de orina

Si tienes interés en la música de Private Function pero no en su orina, afortunadamente lanzaron otra edición de 370HSSV 0773H, aunque no por eso es menos especial.

Si bien no está hecho con orina, la segunda versión de 370HSSV 0773H de Private Function es un billete gigante de lotería .

Según lo muestran en otro video, la portada tiene tres secciones que se pueden rascar con una moneda, donde los fans pueden ganar un premio.

Quienes logren sacar tres bananas en la portada, ganarán un premio de 3 mil dólares; que serían unos 55 mil pesos.

No sabemos si logren trascender en la escena musical, pero Private Function ya logró captar la atención del mundo con sus peculiares discos.