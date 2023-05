Nacho Vidal cree que el problema del porno actual es que ya no se besan y reta a que le muestren una escena de él en donde no haya besado a la chica.

A sus 49 años de edad, Nacho Vidal ha criticado al porno actual al tacharlo como “enfermizo” al centrarse en mostrar relaciones que se encuentran prohibidas.

El exactor porno, Nacho Vidal, señaló que aunque grabó escenas muy fuertes, había cosas que no se podían hacer.

Ron Jeremy, estrella de la pornografía, es remitido a un hospital mental tras ser declarado no apto para el juicio por violación

Sin embargo, ahora esas cosas son las más vistas en la industria del cine para adultos.

Nacho Vidal cuestionó que ahora el porno se centre relaciones sexuales con familiares cuando se encuentren prohibidas.

Y eso sea el tipo de contenido que ven las nuevas generaciones.

Ignacio Jordà González, conocido como Nacho Vidal, es uno de los actores porno más conocidos en España.

El famoso alcanzó a protagonizar más de 5000 películas y dirigió alrededor de 700 filmes.

A tres años de su retiro, Nacho Vidal concedió una entrevista para el podcast ‘La Aldea’, que conducen Uri Sabat y Jorge Cremades.

Junto a su hija Violeta Jordà, Nacho Vidal habló como nunca sobre la industria del cine para adultos y cómo le ayudó a poder salir adelante económicamente.

Al hablar sobre la pornografía actual, Nacho Vidal reveló que el problema es que actualmente no se besa a la chica en la industria del cine para adultos.

Nacho Vidal retó a los conductores a encontrar alguna escena que haya realizado en donde no haya besado a la chica.

“Los reto a todos a que tomen una película porno de hoy en día y veas cuántas veces besan a la chica, no la besan. Yo no tengo ninguna escena y te reto a buscar una escena de prono mía en la que yo no haya besado a la chica”

Nacho Vidal