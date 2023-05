¿Sabes cuánto cobra Adriana Macías por fotos de sus pies? La escritora y conferencista asegura que nadie le ha llegado al precio.

En una entrevista con el comediante Franco Escamilla e Iván “La Mole” en el programa ‘Desde El Cerro De La Silla’, Adriana Macías confesó la tarifa que pediría por sus fotos de sus pies.

Todo surgió a partir de los comentarios y elogios que “La Mole” hizo de los pies de Adriana Macías, mujer que nació sin brazos, y que actualmente es una de las mejores conferencistas del mundo.

Adriana Macías en entrevista con Franco Escamilla e Iván "La Mole" (Captura de video)

Preguntan a Adriana Macías cuánto cobra por fotos de sus pies; esta fue su respuesta

Durante la charla con Franco Escamilla e Iván “La Mole”, Adriana Macías fue cuestionada sobre si le incomodaba que hubiera gente que le pidiera fotos de sus pies.

Ante tal pregunta, Adriana Macías aseguró que no le molestaba y que había muchas personas que le solicitaban ese tipo de imágenes.

“No, no me incomoda. Me incomoda que no me lleguen al precio”, aseguró la también abogada y autora de varios libros motivacionales.

Dicha declaración sirvió de pretexto para que Iván “La Mole” preguntara a Adriana Macías cuánto sería un “precio razonable por una foto de sus pies”.

La conferencista aseguró que calculaba que de 7 mil euros (133 mil 599 pesos, al cambio de moneda actual), para arriba es lo que ella pediría por una imagen de sus pies

Al conocer el precio que cobraría Adriana Macías por fotos de sus pies, tanto Franco Escamilla e Iván La Mole aseguraron que el precio lo valía.

¿Quién es Adriana Macías, la mujer que cobraría más 133 mil pesos por fotos de sus pies?

Adriana Macías es una abogada, escritora, conferencista que nació sin brazos, debido a una discapacidad congénita.

Ella nació el 25 de abril de 1978 en Guadalajara. Actualmente, tiene 45 años de edad, es una mujer exitosa y ejemplo de superación ante la adversidad.

Cabe destacar que Adriana Macías ha impartido conferencias durante 23 años a miles de personas de todo el mundo. Además es autora de 4 libros que son:

Enamórate de ti

Abrazar el éxito

Prometo amarme y respetarme todos los días de mi vida

La fuerza de un guerrero