Un actor porno compartió al público en v una de las lecciones más importantes de su carrera que puede ayudarte durante las relaciones sexuales con relación a los pezones.

El usuario @manoforce compartió un video donde reveló un secreto que aprendió durante su carrera en el mundo de la pornografía. En el video nos comparte que existen diferentes pezones con diversas sensibilidades.

Este secreto guarda gran relación con las mujeres, quienes resultarían “sorprendentes” por tener este aspecto

“No hay manera de predecir si no le guste jugar con los pezones o si no quiere estar cerca de ti”, mencionó el actor porno.

¿Qué dicen los usuarios sobre consejo de los pezones?

Respecto al consejo del hombre varios usuarios se han quejado del video argumentando que no es un gran consejo y algunos incluso se atrevieron a decir que era inservible.

“Esa es una idea increíblemente inútil”, “wow, entonces no a todos les gusta lo mismo. mega perspicacia”, “No es impredecible solo pregunta omg”, “wow.. a diferentes mujeres les gustan cosas diferentes. intuición asombrosa”, se lee en comentarios.

Algunas mujeres se burlaron incluso del hecho de que “las mujeres tienen diferentes sensibilidades en los pezones.

“Voy a volar tu mente .. Esto se aplica a todas las partes de su cuerpo. Como, lo creas o no, todos somos diferentes”, “sí, no obtengo nada de eso”, “Como mujer aún no sé si hoy me gustará o no, es diferente cada vez”, se lee en los comentarios

El hombre comparte consejos sexuales no solo de pezones.

Pese al mal recibimiento de su video de los pezones en los comentarios el actor porno nos compartió más videos aconsejando incluso los juegos de roles de género y otras lecciones.

Sus videos de TikTok han llegado a alcanzar más de 170 mil visualizaciones y su último video más de 4 mil 689 visualizaciones.

Además, el usuario @manoforce 263 mil 300 seguidores y más de 6.9 millones de Me gusta en su perfil de TikTok.

Diversas usuarias han crítica su actitud déspota y han mencionado que la sexualidad femenina va más allá del estimulo de las zonas erógenas y solo se puede probar cuando se está en la intimidad de una cama entre una pareja.