Tapetes sanitizantes y otras cosas que NO funcionan contra el coronavirus, según expertos

Medirse la temperatura, cambiarse la ropa tras estar en la calle, limpiar las bolsas del súper. Expertos responden cuánto sirve contra el coronavirus

La pandemia de coronavirus ha hecho que incluyamos diversas prácticas en nuestra cotidianidad para evitar contagios de Covid-19.

Sin embargo, no todas las herramientas o procedimientos empleados son de utilidad. Incluso, varios pueden resultar peligrosos, afirman expertos, quienes a continuación aclaran qué cosas son inútiles ante el nuevo coronavirus.

Medidas cuya eficacia está comprobada contra el coronavirus

En entrevista con CNN, la viróloga María Fernanda Gutiérrez, de la Universidad Javeriana de Bogotá, en Colombia, precisó primero qué medidas sí funcionan ante la emergencia sanitaria:

Lavarse las manos constantemente con agua y jabón

Mantener el distanciamiento social (al menos un metro de distancia entre cada persona)

Usar cubrebocas, de ser posible, dar preferencia a los KN95 o en su defecto usan doble mascarilla, para contar con mayor protección

Aplicarse la vacuna, cuando sea posible

Ahora bien, qué pasa con las otras medidas adoptadas en estos casi 12 meses de convivencia con el coronavirus. ¿Son inútiles?, ¿en qué grado funcionan?, ¿ deberíamos abandonarlas ? La viróloga Gutiérrez ofrece respuesta a estas interrogantes.

Tapetes sanitizantes

En México y otros países se ha adoptado el uso de los tapetes sanitizantes en la entrada de comercios e incluso de algunos hogares, los cuales contienen una solución para desinfectar las suelas de los zapatos. Al respecto, Gutiérrez señala:

“Los virus no vienen en los zapatos, ellos están flotando en el aire. Y si llega a quedarse en el zapato, ellos no suben” María Fernanda Gutiérrez, viróloga

Diego Rosselli, profesor de Epidemoiología de la Universidad Javeriana, coincide con esta opinión y la de otros expertos, al indicar que hasta el momento ningún estudio respalda la eficacia de los tapetes sanitizantes o los protectores de zapatos que también han llegado a repartirse en algunos lugares.

“No sirve, es muy poco lo que puede ayudar. Se sabe que la transmisión del virus por superficies es menor de lo que se creía inicialmente. Que los zapatos contaminen… no hay ninguna evidencia de que eso sea cierto”

Diego Rosselli, profesor de Epidemoiología

Limpiar las bolsas del super

Varios estudios han confirmado que el coronavirus es capaz de sobrevivir en superficies hasta por tres días. Con base en ello, al principio de la pandemia se recomendó limpiar con algún desinfectante cualquier producto que hubiera estado expuesto a las aglomeraciones, por ejemplo, las compras del supermercado .

Sobre las posibilidades de contagio por esta vía, la doctora Gutiérrez comentó:

“La probabilidad que el virus esté pegado en la bolsa es baja y despegarlo no es fácil porque sale de a pedacitos. Para que te contagies, y te pueda contaminar (si el virus estuviera ahí) habría que soplar la bolsa” María Fernanda Gutiérrez, viróloga

En ese sentido, la doctora señaló que lo mejor es lavarse las manos después de tocar las bolsas, pues no son ellas las que van al rostro y la boca , favoreciendo el contagio.

“Sobre limpiar las bolsas del mercado, hay controversia, pues hay gente que lo sigue recomendando por si las dudas. Yo creo que el consenso es que no” María Fernanda Gutiérrez, viróloga

Medir la temperatura en lugares públicos

La doctora Gutiérrez considera que esta medida en prácticamente inservible, porque sólo en pocos casos el Covid-19 provoca temperatura. Incluso, el Dr. Rosselli señala:

“Solamente un 10% de los que transmiten el virus e infectan tienen fiebre. O sea que estaríamos agarrando un grupo muy pequeño de personas” Diego Rosselli, profesor de Epidemoiología

Según los expertos, el uso de oxímetros tendría la misma ineficacia en personas sin diagnóstico confirmado de Covid-19, por la siguiente razón:

“Es raro, muy raro, que una persona tenga lo que se llama la hipoxia dulce, es decir, que ya esté desaturando y que esté caminando como si nada. [Además], uno no necesariamente tiene Covid con problemas respiratorios” Elmer Huerta, oncólogo especialista en Salud Pública

Colocar barreras entre las personas

Otra práctica que se popularizó en esta pandemia es el uso de barreras en bancos, supermercados, restaurantes, y otros establecimientos públicos están usando barreras para promover la distancia entre las personas, lo que según Gutiérrez sí funciona porque ayuda a bloquear el intercambio de gotículas respiratorias y por ende, previene hasta cierto punto el contagio.

Lo que para la doctora es de poca utilidad es el uso de guantes u otros objetos que evitar tocar cosas de uso generalizado, como los botones de los elevadores, lo mismo que desinfectar el dinero . En ese sentido, la viróloga reiteró la importancia de lavarse las manos, que son de las principales transmisoras del virus.

Quitarse la ropa al llegar a casa

Sobre la recomendación de cambiarse la ropa tras una salida a la calle, por la posibilidad de que el coronavirus se haya adherido a ella, el Dr. Rosselli comentó:

“Si el virus se pega a la ropa, pues no pasa nada, porque de la ropa no salta porque no tiene movilidad. Podría saltar si yo agarro y apenas llegue a la casa sacudo mi ropa en frente de toda la familia y ellos reciben ese aire” Diego Rosselli, profesor de Epidemoiología

El médico precisó que para contagiarse no se requiere la presencia del virus, sino que haya una carga viral significativa y concentrada, lo que puede reducirse por la manipulación, la temperatura e incluso el material de la superficie.

Con información de CNN