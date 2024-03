En redes sociales se hicieron virales los argumentos de una niña para decirle a su papá que se ve raro en Instagram.

Y aunque a muchos les pareció gracioso, otros quedaron confundidos sobre que significa ser un papá canchero.

Por loq ue aquí te decimos qué significa ser un papá canchero según la pequeña de origen argentino.

Canchero (Instagram)

¿Qué significa ser un papá canchero?

En ‘X’, antes Twitter la cuenta identificada como My Name is Me. Only Me -@musicandsouldarg- compartió un video de una niña acusando a su papá de ser canchero.

Y a pesar de que los argumentos de una niña para decirle a su papá que se ve raro en Instagram se hicieron virales, muchos quedaron confundidos.

Pues se preguntan que significa ser un papá canchero y porque la niña estaría tan molesta con ello.

Sin embargo, en el mismo video la niña que reprochaba su papá le señaló que ser canchero sería “el que se las sabe todas, el papá joven”.

Esta actitud para un hombre de 37 años de edad, aseguró la niña de menos de 15 sería extraña y mal vista en las redes sociales.

Obviamente parece gracioso pic.twitter.com/2mnNBL2Dxi — My name is Me. Only Me (@musicandsoularg) March 18, 2024

Actualmente el video del papá canchero cuenta con más de medio millón de reproducciones y miles de comentarios de usuarios incluso algo molestos.

Pues de acuerdo con los usuarios la niña o tendría porque ver el perfil de su papá o criticarlo por las imágenes y video que comparte en la plataforma.

¿Qué significa ser canchero en Argentina?

A pesar de que la niña del video no explicó con claridad qué es ser un papá canchero, en Argentina se les llama de esta manera a un tipo de persona en especifico.