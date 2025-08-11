Hoy 11 de agosto se celebra el Día del Hip Hop, pero también las siguientes efemérides:

Día Mundial de los Tambores Metálicos

La fiesta de Santa Clara de Asís

Día de la Montaña

Día del Hijo y la Hija

Día de la Broma Presidencial en Estados Unidos

Tal y como se dijo, este 11 de agosto es el Día del Hip Hop en Estados Unidos, un estilo musical que evolucionó desde una simple canción hasta todo un género.

Asimismo, este 11 de agosto es el Día Mundial de los Tambores Metálicos como un tributo a su historia y representación en el mundo musical y cultural.

Por otro lado, este 11 de agosto es la fiesta de Santa Clara de Asís quien es considerada como la patrona de la televisión.

De igual manera, este 11 de agosto es el Día de la Montaña en Japón, uno de los terrenos más abundantes en el país.

Igualmente, este 11 de agosto se celebra el Día del Hijo y la Hija que celebra el amor y la unión familiar.

Y finalmente, este 11 de agosto es el Día de la Broma Presidencial en Estados Unidos en donde se busca destacar el humor que emana del mandatario estadounidense.

El Día del Hip Hop es este 11 de agosto

Este 11 de agosto es el Día del Hip Hop, uno de los géneros más representativos de Estados Unidos que como se dijo, evolucionó desde una canción hasta convertirse en un género musical.

De acuerdo a la historia, el Día del Hip Hop nació un 11 de agosto de 1973 durante el cumpleaños celebrado en un departamento al oeste de Bronx en Nueva York.

Esta celebración estaba a cargo de DJ Kool Herc, fundador y padre del hip-hop de origen jamaicano quien tocó estos ritmos ante su público más grande hasta la fecha durante el festejo de su hermana.

Día del Hip Hop (Breakreate / Unsplash)

Este 11 de agosto es el Día Mundial de los Tambores Metálicos

Además del Día del Hip Hop, este 11 de agosto es el Día Mundial de los Tambores Metálicos, los cuales nacieron en las islas de Trinidad y Tabago.

Por lo que este 11 de agosto, en el Día Mundial de los Tambores Metálicos, es una forma de rendirles tributo a su historia e impacto cultural.

Se dice que el nacimiento del tambor metálico ocurrió entre las décadas de 1930 y 1940, surgiendo de un pasado de la lucha de descendientes de esclavos africanos.

Pues el sonido de este instrumento se convirtió en un reflejo de su identidad y resistencia en su lucha.

Día Mundial de los Tambores Metálicos (Maëva Vigier / Unsplash)

La fiesta de Santa Clara de Asís es hoy 11 de agosto

Por otro lado, este 11 de agosto es el santoral de Santa Clara de Asís, quien es considerada como la patrona de la televisión.

Santa Clara de Asís fue fundadora junto con San Francisco de Asís de la Orden de Hermanas Pobres, conocidas como “clarisas”.

Pues pertenecen a la Segunda Orden de los “hermanos menores” o franciscanos, siendo la rama femenina de ellos.

Actualmente, Santa Clara de Asís es conocida como la patrona de la televisión y de las telecomunicaciones.

Se sabe que Santa Clara de Asís nació en Italia en una familia de nobles y a los 18 años, al acudir a misa escuchó a San Francisco predicar sobre la Cuaresma, haciendo que le pidiera ayudarla a vivir según el Evangelio.

Él se convirtió en su preceptor espiritual y cultivaron una amistad, y cada día más atraída por una vida sencilla.

Posteriormente, a finales de la década de los 50 la televisión llegó como una de las comunicaciones más importantes, por lo que el Papa Pío XII la bendijo.

También ofreció la compañía y protección de la Iglesia Católica y en 1958, el papa Pio XII publicó una Carta Apostólica proclamando a Santa Clara Patrona de la Televisión.

La fiesta de Santa Clara de Asís (Especial)

Hoy 11 de agosto es el Día de la Montaña

Otra de las efemérides de este 11 de agosto, es la del Día de la Montaña en Japón, uno de los terrenos más abundantes en el país.

El Día de la Montaña recuerda la importancia que estas tienen dentro de la naturaleza y biodiversidad del planeta.

En Día de la Montaña surgió como una idea en 2014 y finalmente, en 2016 se convirtió en un día festivo.

Se estableció que se celebraría el 11 de agosto porque, en los carácteres que se usan para escribir japonés o kanji, el 8 se asemeja a una montaña y el 11 a dos árboles.

Día de la Montaña (Mads Schmidt Rasmussen / Unsplash)

El Día del Hijo y la Hija se celebra este 11 de agosto

Otra de las efemérides de este 11 de agosto es el Día del Hijo y la Hija, una celebración centrada en el amor familiar.

Esta efeméride surgió gracias a la Fundación Ms. para Mujeres y a su fundadora, la periodista Gloria Steinem.

También este día fue proclamado por parte del músico Smokey Robinson, quien quería estar cerca de sus seis hijas.

Aunque también se dice que el Día del Hijo y la hija se remonta a la década de 1930 en Missouri, donde un hombre de St. Joseph, defendió la causa de un niño cuando se quejó de que sus padres tenían su “Día”.

El hombre se convenció y la idea se popularizó a lo largo de los años, hasta la década de 1970.

Día del Hijo y la Hija (Priscilla Du Preez / Unsplash)

El Día de la Broma Presidencial en Estados Unidos se festeja este 11 de agosto

Finalmente este 11 de agosto se celebra el Día de la Broma Presidencial en Estados Unidos, un día que busca destacar el humor del mandatario.

Este día se inspira en una broma del entonces presidente Ronald Reagan quien durante una prueba de sonido para su programa de radio de los sábados por la noche en NPR, Reagan dijo:

“Compatriotas estadounidenses, me complace informarles hoy que he firmado una ley que ilegalizará a Rusia para siempre. Empezaremos a bombardear en cinco minutos»”. Ronald Reagan

Sin embargo, la transmisión era en directo y aunque las cadenas mantuvieron en privado los comentarios desde 1982, alguien filtró esta transmisión.

El chiste apareció en la portada de T he London Standard e incluso se emitió en la CBS , en su reportaje del lunes por la noche.

Aunque a sus partidarios les encantó, a sus críticos no y tampoco a la Unión Soviética quienes pusieron a sus militares en alerta máxima.

Posteriormente, Estados Unidos admiró la situación y decidió conmemorar el chiste de Reagan instaurando el Día Nacional del Chiste Presidencial.