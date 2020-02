Un hilo de Reddit reveló que existen miles de personas cuyo primer pensamiento es sobre el coronavirus.

Si bien es cierto es que los mexicanos nos tomamos todo con humor (hasta la llegada del coronavirus a México), también lo es que el bombadeo de noticias acerca del virus podrían generar ansiedad en nuestras vidas, sobre todo ahora que se confirmó un paciente contagiado en la Ciudad de México.

Un reciente hilo de Reddit reveló que existen miles de personas cuyo primer pensamiento en la mañana está relacionado con el coronavirus, lo que provoca que inmediatamente acudan a las redes sociales para seguir las actualizaciones de nuevos casos. El resultado es un círculo vicioso que se repite día con día.

Miles de personas no dejan de pensar en el coronavirus

"En medio de la noche también", "me alegra saber que hay muchos como yo", "todas las mañanas sólo necesito un trago de coronavirus y comienzo a temblar", "lo primero que busco es ahora cuántos infectados hay", "me alegra saber que no soy el único pero creo que pensar tanto en eso no es bueno para mi salud" y "es lo primero que pienso desde hace unos días", fueron algunos de los comentarios.

"La ansiedad corresponde a un momento de incertidumbre, tiene un componente de anticipación y de catástrofe. Vivir así altera el sueño, disminuye las funciones cognitivas y nos hace somatizar enfermedades"

Edilberto Peña, neuropsiquiatra.

Al respecto, el neuropsiquiatra Edilberto Peña comenta que cuando la vida se ve afectada en su funcionalidad por un pensamiento que se adelanta a algo que todavía no está pasando ( el miedo a contagiarse ), entonces hay que asistir con un especialista, ya sea psicólogo, asesor, terapeuta, etc.,

¿Podrías sufrir de ansiedad por coronavirus?

Si tienes dudas acerca de si tu preocupación a ser contagiado es excesiva, toma en cuenta los síntomas que enumera la psiquiatra Vannesa Muñoz antes de acudir a un especialista:

* Preocupación o tensión por contagiarte

* Problemas para concentrarse

* Fatiga

* Irritabilidad

* Problemas para conciliar el sueño

* Inquietud al despertar