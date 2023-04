Los sismos en México son una constante, pero, ¿por qué las ciudades en México no tienen tantos edificios? ¿podría ser por el Cártel Inmobiliario? Esto dicen en redes sociales, donde se generó un debate.

Morena planteó el desafuero de dos panistas involucrados en el Cártel Inmobiliario en agosto de 2022. Sin embargo, esto pasó desapercibido para un usuario de Twitter, que dijo lo siguiente:

“Llama la atención que la CDMX es bastante plana para ser una de las grandes ciudades latinoamericanas. No tiene la intensidad de edificación de Buenos Aires, Santiago o Sao Paulo”, dijo un usuario de Twitter.

“Como consecuencia: se desaprovecha suelo bien ubicado y la periferia no deja de extenderse”, explicó “ElenoAM”, quien principalmente recibió mensajes de descrédito ante su hipótesis.

“Y no solo es el caso de mega ciudades. Ciudades más pequeñas como Rosario, Curitiba o Porto Alegre tienen mucha más densidad que Guadalajara o cualquier ciudad mexicana”, continuó.

Muchos le respondieron con distintos argumentos, pero el usuario le contestó a casi todos.

No obstante, tras la detención de Luis Vizcaíno, ex director jurídico de la alcaldía Benito Juárez en la CDMX, por su presunta participación en el Cártel Inmobiliario, el PAN acusó una persecución política de Morena.

La hipótesis sobre los pocos edificios en las ciudades de México se desdibujó cuando alguien le respondió al usuario de Twitter. Le dijeron que en el país es usual vivir en Unidades Habitacionales y que por eso no hay grandes edificios.

“No. Si fuera el caso, los edificios que sí existen estarían completamente vacíos”, respondió convencido “ElenoAM”. Sin embargo, no consideró que en CDMX, efectivamente, existen edificios completamente vacíos.

El medio Pie de Página realizó un reportaje en febrero de 2022 sobre el caso de la gran cantidad de edificios vacíos en CDMX. Un tema que refirió como “el negocio de especular con la vivienda”.

Es fácil corroborar que existen construcciones en la ciudad, dedicadas a espacios de oficinas o departamentos que se encuentran completamente vacíos, el medio señaló a Torre Manacar y Torre Carracci, ambos en la alcaldía Benito Juárez.

La académica Silvia Emanuelli, licenciada en derecho por la Universidad Statale de Milán, explicó lo siguiente:

“Una respuesta a esto, aunque no podemos dar una respuesta inequívoca, puede ser que quienes construyen o quienes invierten en las construcciones nuevas que finalmente están vacías no estaban pensando en venderlas o en rentarlas, sino que su finalidad era convertirlas en un activo financiero, que les permite conseguir más créditos, hipotecas y seguir construyendo y especulando”.

Y además explicó que este negocio no representa pérdidas:

“(Los edificios) Se transforman en activos, los puedes poner a disposición del sector financiero para que estén en la bolsa, pero realmente no están reflejando la necesidad de la población. De hecho, es mejor tener estos lugares vacíos porque no se rompe el vidrio, no hay que reconstruir nada, no hay que darle mantenimiento a todos estos espacios. Entonces, son activos en el mercado financiero global. En efecto, son mecanismos difíciles de entender.

Silvia Emanuelli, académica italiana.