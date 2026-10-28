Motion Picture House, la experiencia audiovisual en CDMX inspirada en los álbumes Kid A y Amnesiac de Radiohead, propone un viaje inmersivo por un universo tan inquietante como fascinante.

A través de la figura de un minotauro que recorre paisajes surrealistas poblados de códigos, criaturas y recuerdos, la obra transforma la música de Radiohead en una narrativa visual abierta a la interpretación.

Motion Picture House CDMX: entrar al laberinto de Radiohead y recordar un mundo perdido (Cortesía)

Más que contar una historia lineal, la película de 75 minutos invita al espectador a reflexionar sobre la memoria, la pérdida y la búsqueda de sentido en un mundo que nunca termina de explicarse.

Motion Picture House es una instalación que combina cine de gran formato y arte original de Thom Yorke y Stanley Donwood. La visita en La Maravilla Studios dura aproximadamente dos horas y estará hasta el 27 de diciembre de 2026.

Motion Picture House CDMX: entrar al laberinto de Radiohead y recordar un mundo perdido (Cortesía)

Motion Picture House: El mundo existe al margen del espectador

Un minotauro recorre una realidad fragmentada al ritmo de Kid A y Amnesiac. Entre códigos binarios, criaturas y un museo de recuerdos, la película plantea una pregunta: ¿existe una salida del laberinto o estamos condenados a recorrerlo?

Un bosque seco y blanco, atravesado por un acceso rojo, marca el inicio de Motion Picture House, la experiencia audiovisual de Radiohead que transforma el universo de Kid A (2000) y Amnesiac (2001) en un recorrido por una realidad difícil de descifrar.

Motion Picture House CDMX: así es la experiencia inmersiva de Radiohead

Un minotauro avanza entre códigos binarios, hojas que vuelan en torbellino, osos que ascienden y otras criaturas de su especie. Nada parece responder a una lógica humana. El mundo existe al margen de nuestra mirada: sus habitantes no necesariamente advierten la presencia del espectador.

La película construye así una existencia fragmentada, inquietante, pero también en paz. Su protagonista no parece luchar contra un enemigo ni buscar una explicación: simplemente transita.

Motion Picture House CDMX: entrar al laberinto de Radiohead y recordar un mundo perdido (Cortesía)

Motion Picture House: 15 canciones de Kid A y Amnesiac acompañan el viaje del minotauro

La música de Radiohead acompaña el viaje del minotauro. Quince piezas de Kid A y Amnesiac, reinterpretadas mediante mezclas y versiones alternativas, forman una nueva composición audiovisual.

Desde Everything in Its Right Place hasta Motion Picture Soundtrack, pasando por Idioteque, Pyramid Song y Pulk/Pull (True Love Waits Version), las canciones se convierten en estaciones de un mismo universo sonoro, remezclado por Nigel Godrich a partir de las grabaciones originales y presentado en audio espacial de seis puntos.

La experiencia también dialoga con Nosuch Library, el archivo digital que reúne música, videos, actuaciones e ilustraciones de Radiohead.

Si Nosuch Library conserva fragmentos de ese mundo, Motion Picture House los pone en movimiento: convierte los rastros en espacios que el espectador debe recorrer e interpretar.

Motion Picture House CDMX: entrar al laberinto de Radiohead y recordar un mundo perdido (Cortesía)

Hacia el final, el minotauro llega a un museo. El universo parece ordenarse en formas reconocibles. Allí contempla a unos osos que lloran, quizá por el mundo que fue, y comparte su dolor. Después encuentra a otro minotauro que le indica el camino. Sin embargo, la salida conduce nuevamente al bosque y al acceso rojo del comienzo.

El regreso plantea una duda: ¿quién es el minotauro? Puede ser el habitante de un mundo que interpretamos como laberinto porque desconocemos sus reglas, pero también una figura del espectador, que busca conexiones sin alcanzar una respuesta definitiva.

El viaje no ofrece una liberación evidente: hay duelo, reconocimiento y orientación, pero no una salida del universo.

Motion Picture House CDMX: entrar al laberinto de Radiohead y recordar un mundo perdido (Cortesía)

Motion Picture House: La Maravilla Studios vs Brooklyn

La instalación de Motion Picture House también cambia según el espacio. En Brooklyn, el montaje documentado utilizó cuatro enormes pantallas LED inclinadas hacia el centro.

En La Maravilla Studios de CDMX, la disposición observada presenta una pantalla frontal de gran formato.

La versión itinerante de Motion Picture House adapta su arquitectura a cada recinto, conservando la película y la propuesta sonora inmersiva.

Quizá esa sea la reflexión central de Motion Picture House: comprender no siempre significa encontrar una salida. A veces, significa aprender a recorrer un mundo que permanece indescifrable.