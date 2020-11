Mitos y realidades de las inversiones personales

Puedes aprovechar tu aguinaldo para empezar

México.- Cuando de inversiones se trata, tenemos la idea de que sólo hombres millonarios, en penthouse con vista a toda la ciudad y gráficas en sus computadoras pueden hacerlo, pero nada más alejado de la realidad.

El imaginario que nos han creado películas y series acerca de las inversiones parece haber plagado de miedos y temores a las personas, pero además y más dañino, ha creado barreras fundadas en mitos que nos frenan al momento de pensar en ello.

Por ello, esta nota buscará derribar esas barreras entre los mitos y las realidades de lo que puede ser un inversión, ya que este podría ser el método que estabas esperando para alcanzar tus metas y cumplir tus objetivos

1. Sólo los millonarios pueden invertir.

Más falso que el billete de 30 pesos. La realidad es que en la actualidad existen modelos de inversión al alcance de cualquiera.

En México, una de las opciones más atractivas, por ejemplo es la que Citibanamex ha llamado Ahorro Fácil, la cual puede ser abierta desde 100 pesos y la cual puede ser manejada desde su app móvil, incluyendo beneficios como disponibilidad diaria y funcionalidad de ahorro automático, en la que puedes programar depósitos a tu inversión diarios, semanales o mensuales.

Otra gran oportunidad de invertir de forma sencilla y desde 2500 pesos es Pagaré Citibanamex, una inversión a plazo fijo (desde 14 y hasta a 365 días), pagando rendimientos al vencimiento. Con este modelo sabes exactamente cuánto ganarás desde el comienzo de la inversión.

Además de estas dos, Citibanamex también ofrece Fondos de Inversión, a corto, mediano y largo plazo, desde 1000 pesos y con rendimientos potencialmente atractivos, pero que además están respaldados por Blackrock, la operadora más grande a nivel mundial en este sector.

2. Podría perder todo mi dinero.

Si bien es cierto que existen en la actualidad inversiones que prometen grandes ganancias, como lo pueden ser las criptomonedas, la realidad es que ese mercado es tan volátil que sí es posible que puedas perder todo tu dinero.

Por ello es importante asegurarse de saber con quién estás haciendo negocios. No es lo mismo una aplicación que una institución seria. Por ejemplo, en el caso ya mencionado de, Ahorro Fácil y Pagaré Citibanamex están protegidas por el IPAB (Instituto para la Protección del Ahorro Bancario) por hasta 400 mil UMAS, es decir que en caso de un desastre, esta institución protege tus inversiones hasta por más de dos millones de pesos, por lo que no perderías nada, en cambio las llamadas fintech no cuentan con este respaldo.

3. Es un lenguaje complicado y hasta me van a quitar dinero.

Lo que al principio anotamos de cómo se cree que el mundo de las inversiones es sólo para millonarios, también nos hace pensar que es para expertos que saben interpretar el mercado y leer complicadas gráficas, pero no.

Las inversiones pueden ser sencillas si te acercas a una institución que brinde asesoría y que te ayude a encontrar la mejor opción para tus necesidades. Retomando una vez más el caso de Citibanamex, ellos ofrecen dicha asesoría, pero también dejan que tengas control de tu dinero a través de canales como por ejemplo su app móvil, lo que da una gran oportunidad de aprender a manejar tus finanzas e invertir.

Además cabe resaltar que tenemos el prejuicio de que si invertimos, el banco se quedará con parte de nuestro dinero y no es así, al menos en el caso de Citibanamex las comisiones por manejo de inversiones son muy pocas.

Así que ya lo sabes, las inversiones están al alcance de todos y el aguinaldo que viene puede ser una gran oportunidad de comenzar con ello, recuerda que el ahorro si bien es bueno la realidad es que sólo con una inversión podrás generar rendimientos con los que podrás cumplir tus metas.