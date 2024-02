En conjunto con Hasbro, se anunció el lanzamiento de los tenis My Little Pony de Reebok; basados en la popular franquicia y serie animada.

Esta colección de tenis My Little Pony de Reebok forma parte de otra serie de colaboraciones que Hasbro ha lanzado referente a sus productos.

Son 4 diseños inspirados en los personajes de Netflix My Little Pony: Una Nueva Generación, disponibles en el Classic Leather Step N Flash de Reebok.

A continuación te daremos todos los detalles al respecto de esta colección especial, incluido el precio y disponibilidad en México.

Tenis My Little Pony de Reebok (Reebok)

Precio y modelos de los tenis My Little Pony de Reebok

Como ya mencionamos los tenis My Little Pony de Reebok vendrán en 4 diseños adaptados al modelo Classic Leather Step N Flash.

Esto significa que fuera de los colores y adornos, los 4 pares de tenis My Little Pony de Reebok serán iguales; lo que también implica que el precio es el mismo para todos.

Aquí tienes los diseños de tenis My Little Pony de Reebok:

“Zipp”: Inspirado en Zipp Storm, la princesa Pegaso de Zephyr Heights. Cuenta con detalles personalizados de lazos alados y rayos en la parte superior.

“Sunny”: Este modelo emula a Alicorn Sunny Starscout. Cuenta con un logo de skate en la lengüeta del talón y los adornos de estrellas en la puntera.

“Pipp”: El modelo pertenece a la Princesa Pipp Petals. Combinación colores rosa/morado y logos adicionales musicales en la lengüeta del talón.

“Izzy”: Basado en la divertida Izzy. Cuenta con detalles brillantes en cordones y marcas; además de tener luces integradas.

De momento no hay precio oficial en México; pero en Estados Unidos costarán 65 dólares, por lo que en nuestro país estarían en un precio alrededor de los 1100 pesos.

Habrá que esperar información oficial por parte de Reebok.

Tenis My Little Pony de Reebok (Reebok)

¿Los tenis My Little Pony de Reebok llegarán a México?

Aunque aún no hay precio oficial, no te preocupes, los tenis My Little Pony de Reebok sí llegarán a México.

Los tenis My Little Pony de Reebok estarán disponibles en la tienda en línea de Reebok (Reebok.mx) a partir del 16 de febrero de 2024.

Sólo que hay una mala noticia para fans de más de 6 años de edad y es que la colección es exclusiva para niños en etapa preescolar.

Pues los tamaños iran hasta el 13.5; si eres adolescente o adulto y querías tus tenis de My Little Pony, deberás de esperar a la siguiente.

Tenis My Little Pony de Reebok (Reebok)

Con información de Reebok.