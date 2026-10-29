La Casa Blanca presumió este miércoles que el presidente Donald Trump “tenía razón”, luego de que un estudio revelara presuntamente que los popotes de papel no serían tan ecológicos como parecen.

Se trata de un estudio encargado por autoridades de Corea del Sur, el cual arrojó que el proceso para obtener popotes de papel provocaría más daños a la huella ambiental y a la salud de lo que se piensa.

¿Qué revela el estudio sobre popotes de papel? Esto se sabe

El Ministerio de Clima, Energía y Medio Ambiente de Corea del Sur solicitó un estudio para analizar el impacto ambiental respecto a el uso de popotes de papel.

El trabajo, elaborado por la Sociedad Coreana de Evaluación del Ciclo de Vida, examinó cuatro variantes:

Polipropileno tradicional

Papel

Plástico biodegradable

Biopolietileno

Popotes de papel (especial)

Sorprendentemente, el plástico convencional arrojó el menor impacto ambiental en 10 de las 16 categorías evaluadas dentro del esquema nacional de procesamiento de residuos.

Los resultados desfavorables para las alternativas de origen vegetal obedecen a los insumos exigidos por su etapa agrícola, la cual requiere grandes extensiones de tierra, agua, fertilizantes y plaguicidas.

En contraste, el procesamiento sintético del polipropileno demanda un consumo inicial de recursos comparativamente menor.

Debido a esto, el papel registró indicadores superiores de daño en acidificación (2.04 veces el valor del plástico) y emisión de partículas finas (1.62 veces). Ello situándose además 6.33 veces por encima en la métrica modelada de riesgo cancerígeno potencial durante todo su ciclo de vida.

Es decir, según el estudio, más allá de las ventajas relativas del plástico en los modelos matemáticos, los especialistas advierten que ningún material resuelve los problemas prácticos de reciclaje.

Con ello se establece que sustituir un insumo por otro conserva intacta la necesidad de producir, recolectar y gestionar basura.

La recomendación de los científicos es restringir la distribución gratuita de popotes descartables y proporcionarlos únicamente tras la petición explícita del consumidor.