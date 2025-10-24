México.- Del 24 al 27 de octubre de 2025, prepárate para cuatro días llenos de descuentos irresistibles, facilidades de pago y las mejores marcas. Es el momento perfecto para adelantar tus compras de fin de año, consentirte o renovar tus gadgets favoritos con hasta 50% de descuento y hasta 20 mensualidades sin intereses con tarjetas de crédito Sanborns y bancarias participantes.

Durante esta Venta Nocturna, cada departamento te sorprenderá con ofertas únicas. Aprovecha esta oportunidad porque solo estará disponible por tiempo limitado —y los mejores productos se agotan rápido—. ¡No dejes pasar la oportunidad de vivir la emoción de comprar con grandes beneficios en Sanborns!

¿Ganas de una nueva pantalla?

Disfruta tus series, películas y videojuegos favoritos con la mejor calidad. Encuentra hasta 50% de descuento y hasta 18 mensualidades sin intereses en pantallas de Samsung y LG, marcas líderes en innovación, definición y diseño. ¡Haz que tu sala cobre vida!

El mejor audio, también en promoción

Dale potencia a tu música y sonido con la tecnología de JBL. Solo por la Venta Nocturna, obtén hasta 30% de descuento en bocinas, audífonos y equipos de audio que convertirán cualquier espacio en una experiencia inmersiva.

Congela recuerdos con las ofertas en el departamento de fotografía

Captura cada instante con la mejor tecnología. Durante estos días especiales, consigue hasta 40% de descuento y hasta 18 mensualidades sin intereses en cámaras de Canon, Sony, Nikon y Fuji. Ideal para profesionales y aficionados que quieren inmortalizar sus mejores momentos.

La computadora que mereces ¡la tienes!

Equípate para el trabajo, la escuela o el gaming con hasta 30% de descuento en computadoras de Asus, Huawei y Lenovo. Rendimiento, velocidad y estilo, todo en un solo lugar.

Una tablet siempre es gran opción

Conéctate, crea o disfruta de tu contenido favorito con hasta 30% de descuento en tablets de Samsung, Huawei y Lenovo. Perfectas para estudiantes, profesionales o quienes buscan portabilidad sin sacrificar potencia.

Cambia ya de celular

Renueva tu smartphone con hasta 30% de descuento y hasta 20 mensualidades sin intereses. Descubre la mejor tecnología móvil con planes de financiamiento que se adaptan a ti.

Diviértete con todos con nuevos videojuegos

Lleva la diversión al siguiente nivel. Disfruta hasta 50% de descuento en videojuegos o hasta 10% en consolas de XBOX, Nintendo y PS5. ¡Es tu oportunidad de sumar títulos a tu colección o estrenar consola!

¡Adelanta la magia de los regalos de fin de año!

Encuentra hasta 50% de descuento en juguetes para todas las edades. Ideal para quienes quieren anticiparse a la temporada navideña y sorprender a los pequeños del hogar.

Decreta un viaje, aprovechando las ofertas en equipaje

Prepárate para tus próximas aventuras con hasta 50% de descuento en equipaje de Kenneth Cole, Umbro, Royal Swiss y Pink. Estilo, resistencia y funcionalidad en cada maleta.

¡No esperes más!

Corre a tu tienda Sanborns más cercana o entra a sanborns.com.mx y aprovecha las mejores ofertas del año. Recuerda: del 24 al 27 de octubre, las noches son para comprar y ahorrar.