Los calentadores de tabaco IQOS, a los que la comunidad consumidora ha recurrido como una mejor alternativa gracias a su exclusiva tecnología “Heat Not Burn”, presentan la más reciente joya de la corona: IQOS ILUMA, una opción que lleva la experiencia al siguiente nivel de tecnología, practicidad y placer. Usando inducción para calentar el tabaco son su sistema Smartcore Induction System, genera cero residuos de tabaco, lo que ofrece una experiencia más limpia y un diseño ergonómico y futurista, siendo estos los pilares de la grandeza que representa IQOS ILUMA.

La mejor opción para los adultos fumadores siempre será dejar de lado el hábito por completo, sin embargo, existe una alternativa de riesgo modificado para dejar atrás la combustión: los calentadores de tabaco, que al eliminar el humo dejan de lado más de 6 mil substancias tóxicas y químicas que se producen al quemar el tabaco. Desde hace años, IQOS se ha posicionado como la marca más importante del ramo, pero con el lanzamiento de IQOS ILUMA dan un paso sin precedentes.

ILUMA lleva la experiencia IQOS al siguiente nivel

La evolución de IQOS ILUMA sobre productos anteriores de la familia IQOS recae en la tecnología SMARTCORE INDUCTION SYSTEM que usa unidades de tabaco exclusivas y que ya no requieren una lámina de calentamiento. Además, dejan cero residuos por lo que te olvidas de limpiar tu IQOS ILUMA para siempre. Por el lado de la practicidad el dispositivo, incluye nuevas funciones más intuitivas y fáciles de usar que se coronan con el siguiente nivel en la experiencia. Además, al no haber combustión, se reducen en promedio hasta en un 95% la emisión de substancias tóxicas en comparación con el cigarro, genera mucho menos olor y no hay nada de ceniza.

La familia IQOS ILUMA consta de tres productos que mantienen la esencia de los mejores calentadores de tabaco, pero con un diseño simple que enarbola el minimalismo y la simplicidad. IQOS ILUMA ONE es un diseño todo en uno perfecto para llevar en el bolsillo, que puede proveer hasta 20 usos consecutivos con una sola carga.

IQOS ILUMA cuenta con el diseño familiar al del IQOS 3 DUO (su antecesor) pero provee una experiencia mejorada del consumo de tabaco con un diseño sin bordes, limpio y que cumple perfectamente las expectativas sin representar un esfuerzo para el consumidor.

Por su parte, IQOS ILUMA PRIME es el más refinado y avanzado dispositivo de la marca hasta ahora. Estilizado hasta el último detalle, es un producto que lleva al siguiente nivel la experiencia de consumo de tabaco.

Otro detalle que diferencia a IQOS ILUMA es la variedad de accesorios y complementos que puedes adquirir, misma que puedes adaptar a tus gustos estéticos ya que tanto el cargador como el holder cuentan con opciones de personalización.

Lo mejor para cualquier fumador siempre será dejar de consumir, pero para quienes deciden seguir haciéndolo, IQOS puede ser una gran alternativa y con IQOS ILUMA dar un paso más hacia adelante. El siguiente nivel ya está al alcance de tu mano.

Ojo, IQOS ILUMA no es libre de riesgo ya que contiene nicotina, que es adictiva y exclusiva para mayores de edad.

En colaboración con @iqos_mx