Si tienes a una persona tóxica y lo que quieres es renovarte este 2024, aquí hay un ritual de TikTok que puedes hacer para alejarla.

Este ritual para alejar a personas tóxicas puedes hacerlo en cualquier día y hora, pero siempre intencionando los materiales que se necesitan:

En el papel, vas a escribir el nombre completo de la persona tóxica, si se tiene su fecha de nacimiento mejor, y se doblará tres veces hacia afuera de ti y a meterlo dentro del frasco.

Luego, deberás echar la salsa más picante que tengas al papel junto con la pimienta negra y el aceite quemado de carro; finalmente el frasco deberá llenarse con vinagre blanco y sal negra.

Este frasco con el nombre de la persona tóxica que quieres alejar, deberás llevarlo a un lugar lejos de tu hogar y tirarlo en la calle.

Además del ritual para alejar a las personas tóxicas de tu vida y renovarte este 2024, también existe otro para que esas personas que hablan mal de ti dejen de hacerlo.

Este ritual es bastante parecido al anterior, pero solamente se ocuparán:

Al igual que en el otro ritual, deberás escribir el nombre de esa persona y su fecha de nacimiento, pero antes de doblarlo deberás frotarlo con el ajo pelado repitiendo lo siguiente:

“Te callas la boca, no mencionas mi nombre. Te alejas de mi vida por tu bien y por mi bien. Cada vez que abras la boca para mencionar mi nombre, la lengua te picará. Pincho tus ojos para que no me mires, amarro tu lengua para que no me menciones, amarro tus manos para que no me toques y tus pies para que no me alcances. Te devuelvo lo que me deseas multiplicado por tres. Esa es mi voluntad. Hecho está.”

Ritual para que esa persona no hable mal de ti