Una fuente de oro ha sido encontrada en el lugar menos esperado del Universo. Nadie puede creer su ubicación.

De acuerdo con estudio publicado en Royal Astronomical Society, se avanzó en la comprensión de los entornos astrofísicos en los que es posible el surgimiento de metales pesados.

Como sabemos, el oro es una de los metales más codiciados del planeta.

Su creación necesita de condiciones energéticas muy específicas como son las explosiones estelares o la colisión entre estrellas de neutrones.

Universo (Pixabay)

Este es el lugar menos esperado del Universos donde hay una fuente de oro

El nuevo estudio de simulación por computadora realizado por astrofísicos, el oro podría formarse en los discos de acreción de los agujeros negros.

Un disco de acreción es una estructura compuesta de gas y polvo girando en torno a un agujero negro recién nacido.

En ese entorno extremo, la elevada tasa de neutrinos haría más fácil la conversión de protones en neutrones.

Dando un exceso de neutrones, los cuales se requieren para la producción de metales pesados como el oro.

Agujero Negro (NASA/JPL-Caltech)

Dr. Oliver Just, del grupo de Astrofísica Relativista de la división de investigación Teoría del GSI de Alemania explicó lo siguiente al respecto:

En nuestro estudio, investigamos sistemáticamente por primera vez las tasas de conversión de neutrones y protones para un gran número de configuraciones de disco mediante elaboradas simulaciones por ordenador, y descubrimos que los discos son muy ricos en neutrones siempre que se cumplan ciertas condiciones Oliver Just

El propio Oliver Just refiere que cuando más masivo sea el disco, habrá más formación de neutrones a partir de protones.

Todo esto mediante la captura de electrones bajo la emisión de neutrinos, permitiendo que estén disponibles para la síntesis del elemento pesados mediante el proceso r.

Agujero negro. (Pixabay.)

Disco de acreción de los agujeros negros podría ser una fabrica de oro, revela estudio

De acuerdo con el estudio publicado por la Royal Astronomical Society si la masa del disco es óptima sería una fábrica de oro y otros materiales pesados de 0.01 y 0.1 masas solares.

No obstante, la investigación no es concluyente porque no es claro si los discos de acreción se producen en los sistemas de colapso y la frecuencia con la que acontecen.

Oro (Pixabay)

Pese a esto, la Andreas Bauswein, del Centro Helmholtz para la Investigación de Iones Pesados del GSI, explicó lo siguiente:

Estos datos son actualmente insuficientes. Pero con la próxima generación de aceleradores, como la Instalación para la Investigación de Antiprotones e Iones (FAIR), será posible medirlos con una precisión sin precedentes en el futuro Andreas Bauswein

Por lo que los astrofísicos aún no están seguros de que realmente hayan las condiciones ideales para tener oro. Habrá que esperar.