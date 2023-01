Vía Twitter, un usuaria compartió cómo se hace el queso parmesano y su publicación revelando la receta provocó que más de uno se aterrorizara.

Dicho publicado por la cibernauta identificada con el perfil (@dtheebae), quien manifestó su sorpresa al enterarse cómo se produce el queso parmesano que fascina a más de un comensal.

De acuerdo con esta usuaria, la receta del parmesano tiene un ingrediente en su receta, el cual le hizo pensar en no consumirlo otra vez. Esto fue lo que dijo:

“Descubrí que el queso parmesano está hecho de estómago de vaca bebé, me puse a llorar. Voy a tener que volverme completamente vegano en este punto”. @dtheebae en Twitter

Explica en un tuit cómo se hace el queso parmesano y deja a usuarios horrorizados

El tuit de la usuaria que explicó que el queso parmesano se hace con un estomago de vaca bebé , se hizo viral y ya desató la conversación entre usuarios.

Muchos aseguraron que les daba nauseas el saber que se el queso parmesano se elabora con cuajo animal, sustancia que se obtiene de la mucosa del estómago de las crías de animales como vacas, cabras o terneras.

En ese sentido, mucho cibernautas que reaccionaron al tuit alentaron a la dueña de la publicación para que si se hiciera vegana y cambiara sus hábitos alimenticios.

Incluso hubo quien compartió quesos tipo parmesano alternativos, los cuales son veganos y no involucran cuajo animal en sus recetas.

¿El queso parmesano realmente se hace con el estómago de una vaca o ternera?

El queso parmesano se elabora con tres ingredientes leche, sal y cuajo , este último en ocasiones puede ser animal, aunque no siempre.

Hay algunos fabricantes de quesos que ya usan cuajo sintético, para no incluir en su receta el estomago de la vaca, cabra o ternera.

De hecho, esto fue evidenciado por una las tuiteras que respondió a la publicación de @dtheebae, señalando que la afirmación de que el queso parmesano se hace el con cuajo, no es del todo cierto.

La usuaria Briel Kate (@briél kate) expresó que actualmente se utilizan levaduras y bacterias modificadas genéticamente para tener un cuajo sintético.

La mayoría del cuajo de hoy en día utiliza levaduras y bacterias modificadas genéticamente en su producción, en lugar de estómagos de ternera. Obviamente, todavía hay algunos productos que usan estómagos de ternera (como una cuestión de tradición), pero la mayoría del queso producido en masa usa cuajo transgénico. Briel Kate

En ese sentido, también aseguró que el queso parmesano lleva cuajo de ternera para tener su “Denominación de origen protegida” (DOP) avalado por así por la Unión Europea.

No obstante, en Estados Unidos existen muchos quesos parmesano que no se hacen con cuajo de ternera y que en términos estrictos no sería ese tipo de queso como los que se hacen en Europa.